Lyt til børns bekymringer og fortæl, at der gøres meget for at håndtere coronavirus, lyder rådet til forældre.

Frygten for coronavirus kan nu også aflæses hos Børnetelefonen, der modtager et stigende antal opkald fra bekymrede børn.

- Vi har haft en stigning i antallet af henvendelser over de seneste par uger om corona fra børn, der er bekymrede, siger børnefaglig konsulent Charlotte Smerup.

Det er Børns Vilkår, der driver Børnetelefonen, hvor børn, som står med et problem, kan få råd og vejledning via telefon eller chat.

- Det er børn, der er bekymrede, fordi de selv eller familiemedlemmer skal ud og rejse. Der er også nogle, der siger: Jeg er bange for, at vi alle bliver smittet og dør, siger Charlotte Smerup.

Det er tv-billeder og opslag på sociale medier, der finder vej til børnene.

Og det nytter ikke at prøve at ignorere det eller lade som om, problemet ikke eksisterer, siger Charlotte Smerup.

- Hvis børn kommer og spørger, så skal man tage snakken med dem.

- Lyt til børnene og hjælp dem med at sætte ord på, hvad det præcist er, de er bekymret for, siger hun.

Rådet til forældrene er, at man ikke skal være bange for at tage problemet op. Men man kan godt anlægge en konstruktiv vinkel på emnet:

- Det er en god idé at prøve at afdramatisere situationen ved at fokusere på løsninger og på, hvordan vi håndterer det.

- Man kan eksempelvis fortælle om, at vi i Danmark har et beredskab og en plan for, hvordan man vil begrænse antallet af smittede, siger Charlotte Smerup.

Hun opfordrer til, at man som forældre tager afsæt i fakta om coronavirus via Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Det vil ifølge konsulenten være en dårlig løsning, hvis man som forælder forsøger at lade, som om problemet ikke eksisterer:

- Børn bekymrer sig, og det kan vi ikke ændre ved at sige til dem, at de skal lade være, siger den børnefaglige konsulent.

