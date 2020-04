»Det er et dødfødt projekt at lade nye vuggestuebørn begynde i institution lige nu.«

Så klar er udmeldingen fra Grethe Kragh-Müller, der er specialist i børnepsykologi og lektor på Danmarks Pædagogiske Universitet.

Selvom politikerne har bestemt, at børnene skal gå forrest i genåbningen af samfundet, er hun ikke i tvivl om, at det er en god ide at holde de mindste børn hjemme. Hvis man har mulighed for det.

Ifølge Grethe Kragh-Müller undrer hendes kollegaer i andre lande sig over, at det er de små børn, vi herhjemme sender ud i samfundet først. Selv mener hun, at genåbningen er en vanskelig situation både for pædagoger, politikere og forældre.

Et-toårige Efter fem uger hjemme kan de mindste børn ikke bare afleveres i institutionen igen. Skal de små børn af sted, er det nødvendigt at forberede sig på en ny indkøring. »Institutionerne skal finde muligheder for, at mor og far er med et par dage, og det skal være en kendt voksen, de afleverer børnene til.« Det gælder især, hvis barnet endnu ikke har udviklet sprog. Hvis det kan lade sig gøre at vente, er det en god ide, også fordi børnene næsten ikke kan nå at blive fortrolige med institutionen igen, før sommerferien banker på, og endnu en lang afbrydelse venter. »Om børnene afleveres ude eller inde, er lige meget, men forældrene skal være der, indtil børnene igen er fortrolige med den voksne. Det nytter slet ikke at skulle aflevere de små til skiftende vikarer.«

»Men for de små, der skal indkøres, er det en helt uholdbar situation. Det kan skabe angst og tilbagetrækning. Det, ved vi, har store konsekvenser for børn – også på længere sigt.«

Under normale omstændigheder taler hun for, at børn skal i institution.

»Børn er sociale væsner, og det er et super godt tilbud at være i en god vuggestue.«

Men coronakrisen og de krav, som myndighederne stiller til børn og voksne i landets daginstitutioner, matcher dårligt med det gode og trygge institutionsliv.

Coronasituationen er usikker både for forældre, børn og pædagoger i landets institutioner, mener Grethe Kragh-Müller. Vis mere Coronasituationen er usikker både for forældre, børn og pædagoger i landets institutioner, mener Grethe Kragh-Müller.

Hun peger især på fire forhold:

Forældrene må ikke være med i institutionen. Situationen er ny for pædagogerne, der endnu er usikre på, hvordan de tackler den nye hverdag. De fysiske omgivelser er ikke de samme, som de plejer. Mange børn er sat i nye grupper, med børn og voksne, de ikke plejer at være samme med.

»Alt i alt skaber det en utryg situation for et lille barn.«

Hun anbefaler, at børn, der på trods af coronaen skal starte i ny institution, har en af deres forældre med i den første uge.

To-treårige De store vuggestuebørn, der har sprog og kan give udtryk for deres behov, er hun knap så bekymret for. »Jeg har hørt om store vuggestuebørn, der spørger efter deres pædagoger og venner. Men det er en helt ny situation, både børn og pædagoger er i. Så vent lidt med at sende dem af sted, hvis I på nogen måde kan.« Igen lyder rådet til forældrene at se på, hvordan institutionen håndterer situationen. Møder pædagogerne op i heldragt og mundbind, skal børnene ikke tilbage, pointerer hun. »Hvordan er det for et vuggestuebarn at få at vide, at det kun kan få et virtuelt kram. Eller hvordan føles det for børnene, hvis pædagogerne styrter hen efter håndsprit, så snart de har trøstet et barn.« Det er vigtigt, at de voksne kommunikerer klart, så børnene ikke får indtryk af, at det er dem, der skaber sygdom, f.eks. hvis de oplever, at pædagogerne er nervøse. Sammen med en kollega planlægger Grethe Kragh-Müller at undersøge, hvordan coronasituationen påvirker både børn og voksne i institutionerne.

»De små kan ikke afleveres ude på en parkeringsplads. Indtil barnet kender og er blevet tryg ved pædagogerne og vuggestuen, skal forældrene være der.«

Alternativt frygter hun, at der kan være risiko for skader på længere sigt.

»Børnene får ikke psykiske lidelser alle sammen, men det kan skabe problemer, hvis børnene bliver angste, forvildede og kede af det. Jo mindre de er, jo sværere har de ved at stressregulere sig selv,« siger hun med henvisning til en situation, som de fleste forældre formentligt kender til, når man forlader et grædende barn, som pædagogerne ikke kan trøste.

»De fleste børn får det hurtigt godt igen, men hvis barnet ikke kender pædagogerne, kan de ikke altid trøste barnet. Vi ved fra forskning, at det kan skabe mistillid hos børnene, der i den yderste konsekvens kan miste tilliden til, at de kan stole på de voksne.«

Ældre børn For børnehavebørn, der er vant til at gå i institution, og som måske har savnet deres pædagoger og legekammerater, kan det være dejligt at komme af sted igen. Børnehavebørn kan godt huske regler om at holde afstand og vaske hænder, men de kan ikke selv følge dem. »De voksne må ikke bebrejde dem, hvis de ikke overholder reglerne.« Derimod skal de voksne tage ansvar for situationen, så børnene kan slappe af i de nye regler. Og så skal både pædagoger og forældre være opmærksomme på ikke at få coronaen til at vokse sig til monstre i børnenes fantasi. »Den video, sundhedsmyndighederne har lavet om børn og corona, ville jeg aldrig vise til børn.« I videoen taler et barn om corona som en usynlig fjende og det 'kan potentielt være traumatiserende' for børn, siger Grethe Kragh-Müller. »Børn er konkret tænkende og kan få tanker som: 'Hvis jeg rører ved puslespillet, dør min mor'.«

Hun anbefaler, at forældre ser på deres barn og på deres institution, og de skal ikke være bange for at stille krav.

»Man er ikke besværlig, fordi man stiller krav. Derimod har forældre pligt til at sørge for, at forholdene er, så ens børn kan være i det.«

Daginstitutionernes Landsorganisation (DLO) opfordrer til, at man først begynder indkøring i institutioner, når det er pædagogisk forsvarligt. Mens Forældrenes Landsorganisation (Fola) foreslår, at man kan forlænge barselen for forældre med tre måneder.