Børnenes MGP har i år otte deltagere i stedet for ti. DR mener, at seerne nok skal blive underholdt alligevel.

I lørdagens udgave af børnenes MGP vil der blive fremført otte sange i stedet for de ti, som har været normen, siden den første udgave af sangkonkurrencen blev sendt for 20 år siden.

Årsagen bag er de besparelser, som DR har gennemført i løbet af de seneste halvandet år. Og nu kommer sparekniven til at ramme det forstående MGP for de yngste.

Det er vigtigt, at besparelserne ikke går ud over kvaliteten af programmet. Det siger Signe Aggerholm, ledende redaktionschef for DR Børn og Livsstil.

- Showet skal være så kreativt og ambitiøst, som det plejer at være, men muligvis en anelse kortere, siger hun.

Besparelserne rammer MGP, da DR har udvidet målgruppen blandt de yngste seere.

Mere specifikt skal målgruppen nu omfatte alt fra de 0-3-årige til de 13-14-årige.

Det betyder, at man med samme budget skal lave indhold til en større målgruppe.

D&A er en ud af årets otte deltagere, som skal kæmpe om sejren, når det går løs i Royal Arena på lørdag.

Pigerne bag gruppen, Dana og Anna, har ikke lagt mærke til, at der er færre deltagere i årets MGP end tidligere.

- Det mærker man ikke.

- Efter at folk har fået dansere og bands og sådan noget med, så føler man virkelig, at man er mange lige pludselig, siger Anna.

Pigerne glæder sig til at stå på scenen i Royal Arena og til at høre de andre deltageres sange og se dem give den gas.

- Man er sammen med de andre i dagene inden MGP. At have energi sammen med dem synes jeg er mega fedt, siger Anna.

Signe Aggerholm kan ikke med sikkerhed sige, hvor langt årets MGP-program bliver. Men hun er sikker på, at årets show bliver godt alligevel.

- At gå fra ti til otte deltagere bliver nok bemærket. Men jeg håber, at folk stadig får den gode oplevelse, som de plejer at have, siger hun.

