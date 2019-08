»Vores børn kan ligeså godt få det ind med modermælken.«

Ordene lød lørdag fra Sanne, der sammen med sin 10 måneder gamle datter, Sally, deltog i årets Copenhagen Pride Parade.

Selv lever hun som heteroseksuel, men derfor mener hun alligevel, det er vigtigt at hejse de regnbuefarvede faner i Pridens navn. Også for at støtte op om sin veninde Camilla, der er solomor og har fået den 11 måneder gamle søn Alvin med en donor.

»Det er vigtigt for mig at vise, at kærlighed og familie kommer i alle størrelser, former og farver. Det er første gang, Alvin er med, men jeg har været med alle år, og jeg bliver så fucking stolt af Danmark hver gang,« fortalte Camilla til B.T.

Camilla og Sanne skubbede deres barnevogne foran sig under lørdagens parade. I dem sad Alvin på 11 måneder og Sally på 10 måneder. Vis mere Camilla og Sanne skubbede deres barnevogne foran sig under lørdagens parade. I dem sad Alvin på 11 måneder og Sally på 10 måneder.

Sanne, Camilla og børnene var blandt de 40.000 mennesker, der lørdag tog del i paradeoptoget. Dertil kommer de tusindvis af mennesker, der støttede op om fejringen fra sidelinjen.

Blandt dem var Hanne, der havde taget sønnerne Mikkel på syv og Oliver på fire med.

De var - ligesom alle andre - til stede for at støtte op om mangfoldighed. Noget, der også bliver talt om derhjemme.

»Da Mikkel begyndte i skole, gik der ikke længe, før han kom hjem og fortalte, at han havde ti kærester. Halvdelen af dem var piger, og halvdelen af dem var drenge. Så var det jo helt naturligt at tage snakken med ham,« fortalte mor Hanne.

Syvårige Mikkel og fireårige Oliver var sammen med mor Hanne med på sidelinjen, da Pride-paraden begav sig ud på den 3,3 kilometer lange rute. Vis mere Syvårige Mikkel og fireårige Oliver var sammen med mor Hanne med på sidelinjen, da Pride-paraden begav sig ud på den 3,3 kilometer lange rute.

Sammen stod de ikke langt fra Frederiksberg Rådhus, hvorfra paraden bevægede sig ind mod Rådhuspladsen i København, der i anledning af Pride-ugen blev kaldt Pride Square.

Foruden enkeltpersoner var 140 grupper officielt tilmeldt optoget. Heriblandt DSB, Aids-Fondet og Alternativet.

Sidstnævntes politiske leder, Uffe Elbæk, der i øvrigt er åbent homoseksuel, var også at finde midt i glimmerregnen.

»Endnu engang tager festen røven på mig. Den er simpelthen så god. Man når lige at tro, at det ikke kan blive bedre, men det kan det. Det er København, når København er bedst,« fik han dansende fremstammet, da B.T. mødte ham.

Copenhagen Pride Parade bevægede sig i en farvestrålende dans fra Frederiksberg til Københavns Rådhus lørdag eftermiddag. Foto: Martin Sylvest Vis mere Copenhagen Pride Parade bevægede sig i en farvestrålende dans fra Frederiksberg til Københavns Rådhus lørdag eftermiddag. Foto: Martin Sylvest

Hverken hos Uffe Elbæk eller hos de andre paradedeltagere kunne man mærke, at vejret var trist og gråt. For gaden var nemlig alt andet end det.

I luften hang både konfetti og Madonna-musik tungt, og på jorden dansede mænd og kvinder og alt derimellem rundt i overdådige kostumer.

I år fylder Copenhagen Pride Week 23 år, og meget har ændret sig siden dens fødsel, fortalte Nanna, der sammen med sin mand og sønner deltog i paraden.

»Nu er jeg jo lidt ældre, og Priden og menneskerne, vi hylder i dag, har ikke altid været lige accepteret. Det er rørende at se, at så mange i så mange aldersgrupper i dag kan rumme det her,« sagde hun, og 10-årige Benjamin bød ind.

Storebror Oliver (til højre), tiårige Benjamin, far Ryan og mor Hanne deltog sammen med Det Kongelige Teater i lørdagens Pride-parade. Oliver har været med et par gange før, men det betød meget for ham at have lillebror Benjamin ved sin side i år. Vis mere Storebror Oliver (til højre), tiårige Benjamin, far Ryan og mor Hanne deltog sammen med Det Kongelige Teater i lørdagens Pride-parade. Oliver har været med et par gange før, men det betød meget for ham at have lillebror Benjamin ved sin side i år.

Hans storebror Oliver er homoseksuel, og derfor er LGBT+-miljøet ikke helt ukendt for den unge knægt, selvom det var første gang, han var med til Pride.

»Det er både specielt og sjovt, og så er det festligt med de forskellige mennesker og kostumer. Det er fedt at være med til noget, hvor alle har lov til at være, som de er,« sagde han til B.T.

Efter paraden fortsatte festen på en tætpakket Pride Square og i de omkringliggende gader.

Men trods de store menneskemængder var der plads til alle.