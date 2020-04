Med sit forfatterskab har Bjarne Reuter i årtier skabt glæde ved litteraturen blandt især børn og unge. 29. april fylder faren til Buster og alle de andre 70.

De fleste voksne danskere er på fornavn med romanfiguren Buster. Mange kender også Bertram og hans frække onkel Georg.

Og stort set alle, der var børn i 1970'erne og 80'erne, ved, at Mulle i "Zappa" måtte spise en skovsnegl for at få sin marokkopude.

Bjarne Reuter, der 29. april fylder 70 år, er forfatteren bag alle disse figurer - og mange flere.

Samlet er han en af Danmarks mest produktive forfattere med ikke færre end 129 registrerede udgivelser, hvoraf "Historien om Nissen" fra sidste år er den seneste.

Han er også topscorer, når Kulturministeriet uddeler bibliotekspenge, og får på den konto i år godt 730.000 kroner ind for udlån af sine værker.

Det er især børne- og ungdomsbøgerne, der har gjort forfatteren fra Brønshøj folkekær.

Og det hele startede da også med en børnebog tilbage i 1975.

Her læste Bjarne Reuter til eksamen på sit lærerstudium, men han kedede sig. Derfor forfattede den unge Bjarne mellem pensummets tekster børnebogen "Kidnapning".

I bogen, der er filmatiseret to gange, får den småkriminelle onkel Georg de tre brødre Anders, Oscar og Bertram på otte år med på en skør idé om at bortføre en millionærsøn.

"Kidnapning" blev startskuddet til de i alt seks bøger i Bertram-serien og til et forfatterskab, der sammen med 70-års fødselaren nu kan fejre 45 produktive år.

"Zappa" kom i 1977 og blev den første af fire ungdomsromaner, hvor Bjarne Reuter tog læseren med ind i de småborgerlige hjem og det spirende ungdomsoprør fra hans egen barndom i Brønshøj.

På disse kanter huserede også den lille tryllekunstnerdreng med de tynde arme og den store mund, der med "Busters Verden" fra 1979 - filmatiseret i 1984 - kom til verden og vandt hjerter hos børn i hele landet.

Ud over børnehjerter har Bjarne Reuter gennem årene også vundet et utal af litteratur- og kulturpriser. Heriblandt prisen som Danskernes Yndlingsforfatter i 1990.

Han blev desuden i 1998 tildelt Statens Kunstfonds livsvarige ydelse.

Barndomskvarteret har han i voksenlivet skiftet ud med Kongens Lyngby nord for København.

Han er selv fra to ægteskaber far til fire børn, der nok aldrig for alvor er løbet tør for højtlæsningsbøger på hylderne.

/ritzau/