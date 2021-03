Det har ikke været sjovt at være barn på institutionen Godhavn i 1960'erne og 1970'erne. Men noget tyder på, at det fortsat holder stik.

Det er i hvert fald den oplevelse, som to drenge står frem med i TV 2-dokumentaren 'Nødråb fra børnehjemmet' torsdag aften.

Her fortæller de to venner, Silas Nielsen og Todi Godsk, at de igennem flere år blev udsat for vold og unødvendig magtanvendelse fra personalet på Godhavn i Tisvildeleje. De fortæller også, at ingen troede på dem – derfor begyndte de at optage de grænseoverskridende episoder.

I en af videoerne, som er fra 2016, ser man en episode udspille sig mellem den dengang 15-årige Silas Nielsen og to af institutionernes pædagoger.

Jeg kan ikke gøre noget. Jeg prøver at sige, at jeg vil gerne være herude. Jeg vil gerne hoppe på trampolin med de andre. Jeg kan ikke gøre noget imod to store, voksne mænd. Hvis jeg kunne, ville der komme flere Silas Nielsen, tidligere beboer på børnehjemmet Godhavn

Silas, der var blevet anbragt i 2014, fordi hans forældre havde svært ved at styre ham, var uden for med nogle kammerater, da pædagogerne bad ham komme ind. Det nægtede han, og det fik de to ansatte til at tage fat i ham, og slæbe ham op ad en lang trappe.

»Jeg kan ikke gøre noget. Jeg prøver at sige, at jeg gerne vil være herude. Jeg vil gerne hoppe på trampolin med de andre. Jeg kan ikke gøre noget imod to store, voksne mænd. Hvis jeg kunne, ville der komme flere,« forklarer Silas Nielsen i dokumentaren.

Silas Nielsen fortæller også, at dens slags episoder var helt normalte, og ofte fandt sted.

Det samme fortæller Todi Godsk. I 2016 optog han selv en video af en kvindelig ansat, der truede ham med vold, da han i vrede gik op på sit værelse for at tænde et heksehyl.

»Jeg slår dig decideret i hovedet og flækker dig derned,« hører man den kvindelig ansatte sige.

Pædagoger må gerne bruge såkaldt fysisk magtanvendelse imod børn, men kun hvis børnene er til fare for sig selv eller andre eller er i gang med at ødelægge inventar. De to drenge mener dog, at personalet også brugte magtanvendelse, når der ikke var brug for det.

Når der bruges magtanvendelse skal det desuden indberettes til Socialtilsynet, men i dokumentaren kommer det frem, at det ikke har været tilfældet i flere sager i Godhavn.

Og det vækker bekymring hos socialordfører i Nye Borgerlige, Mette Thiesen.

– Det er uacceptabelt, at nogle af de mest udsatte børn og unge i vores samfund skal opleve disse svigt, skriver hun på Facebook.

Derfor har hun kaldt socialminister Astrid Kragh (S) i samråd om sagen.

– Så vi kan få en redegørelse af forholdene på de danske opholdssteder og institutioner. Regeringen må svare på, hvad den konkret vil gøre for at sikre, at magtanvendelser registreres og oplyses til de sociale myndigheder, lyder det fra Mette Thiesen.

Dokumentaren har også fået generalsekretær i Red Barnet, Johanne Schmidt Nielsen, til at reagere.

– I dokumentaren ser vi børn, der udsættes for massive svigt af samfundet – selvom det netop er disse børn, vi skal passe allerbedst på, og som har allermest brug for støtte og omsorg. Det værste er næsten, at det jo langt fra er første gang, vi hører om det her, skriver hun på Facebook.

Hun mener derfor, at pædagoger på institutioner skal uddannes langt bedre.

– Jeg er helt med på, at der ikke findes lette løsninger på det her. Men der er simpelthen brug for, at de voksne mennesker, som arbejder på bostederne, rent faktisk er uddannet til at arbejde med sårbare børn, skriver hun.

Derudover mener hun, der skal føres bedre tilsyn med institutionerne.

Børnehjemmet Godhavn var også på manges læber i 2019. Her fik de mænd, der havde boet på børnehjemmet i 1960'erne og 1970'erne en undskyldning fra statsminister Mette Frederiksen (S). Undskyldningen blev givet, fordi myndighederne dengang ikke greb ind over for systematisk misrøgt og vanrøgt af børnene på Godhavn.

Aftenens afsnit er første del ud af i alt to. Anden del bliver vist næste torsdag.