Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Danskere landet over risikerer at skulle undvære strøm i løbet af de næste måneder.

Det fortalte den fungerende klimaminister Dan Jørgensen (S) tilbage i september.

Her fortalte han, at der i vintermånederne kunne blive tale om kontrollerede strømafbrydelser, hvor myndighederne vil slukke for strømmen i dele af landet i op til to timer ad gangen.

Det har fået flere daginstitutioner til at forberede sig ved at lave lagre af dåsemad, knækbrød og andet langtidsholbart, skriver TV 2.

En af de institutioner er Birgitte Gøye Børnehus i Hillerød.

»Selvfølgelig håber jeg, at vi går fri. Men vi forbereder os til, hvis det faktisk skulle ske. Er der noget, coronaperioden har vist os, så er det, at vi skal være forberedt på det utænkelige,« siger Tue Aabo, der er daglig leder af Birgitte Gøye Børnehus, til TV 2.

Energistyrelsens vicedirektør, Martin Hansen, fortæller til TV 2, at det er historisk, at man i det hele taget snakker om at afbryde strømmen. Ifølge ham står vi i en alvorlig situation.

Planlagte strømafbrydelser vil kun forekomme, hvis vi bruger mere strøm, end der produceres, skriver Energistyrelsen på deres hjemmeside.

Og så vil der kun slukkes lokalt, ikke over hele landet på samme tid.

Den slags afbrydelser kaldes brownouts – i modsætning til blackouts, hvor elsystemet bryder sammen og et større område går i sort.