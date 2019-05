En daginstitution med for få pædagogiske hænder i forhold til antallet af børn.

Det er efterhånden en sang, man har hørt om før. Det samme gælder for daginstitutionen Røde Ko i København.

»Vi har med børn at gøre, som hver især er udfordret på den ene eller anden måde. Hvis en voksen eksempelvis skal lære ét barn at lege med de andre, efterlader det mangler hos andre børn. Sådan burde det jo ikke være,« fortæller Kirsten Albrechtsen, pædagog og leder i institutionen.

De manglende pædagoger er da også kommet for øre på Christiansborg. Eksempelvis har Mette Frederiksen i sit økonomiske udspil og Lars Løkke Rasmussen i sit velfærdsudspil garanteret flere penge til pædagoger. Kirsten Albrechtsen skriver også gerne under på, at hensigten er den rigtige, men tvivler på, at det vil hjælpe.

»Der er før blevet givet løfter om flere midler, men det ender ofte i andre tiltag, der kræver nedskæringer hos os. Problemet er jo, at det i vores tilfælde er Københavns Kommune, som får pengene og formidler dem. Og hvis der bliver givet penge, kan det godt være, at de bliver brugt på andet end pædagoger. Det er før set, at der er kommet flere børn til kommunen, og derfor pengene skal bruges på flere institutioner.«

I daginstitutionen Røde Ko har de ni pædagoger til 64 vuggestue- og børnehavebørn. Det er også imod, hvad Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, BUPL, anbefaler.

»Jeg er ofte alene med syv børn, og der skal jeg tilgodese alle børn. Det er en hård opgave, men skal jo ikke gå ud over børnene. De skal ikke gå glip af leg, læring og social aktivitet.«

BUPL anbefaler, at en pædagog maksimalt må have ansvaret for tre børn i vuggestuen og seks børn i børnehaven.

Økonomisk tilskud pr. barn til Røde Ko. For hvert barn får Røde Ko og andre institutioner et bestemt pengebeløb. Københavns Kommune støtter med 10.000 kroner pr. barn i vuggestuen. Pr. barn i børnehaven støttes institutionerne med 6000 kroner. Dermed får Røde Ko 360.000 kroner i tilskud fra Københavns Kommune, da de har 24 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. Kilde: Røde Ko.

Den anbefaling forsøger pædagogerne i Røde Ko at overholde, men det sætter også sine spor blandt de pædagogerne, hvor op til flere er gået ned med stress, og som i sidste ende gør travlheden endnu mere markant.

»Udover det pædagogiske arbejde er der også jo andre arbejdsområder for os. Læringsplaner for børn, arbejdsmiljø, løn, personalepolitik, forældresamtaler, samarbejde med forvaltningen, og jeg kunne blive ved. Og alt det tager jo også tid.«

I stedet så Kirsten Albrechtsen hellere, at der blev vedtaget love om normeringer, så reglerne antallet af pædagoger pr. barn fremgik sort på hvidt.

»Det tror jeg ville gøre, at præmissen vil være helt tydelig. Så kan alle se, at når man taler om grupper af børn, er der et aftalt antal af voksne pr. barn, som pengene så gives ud fra.«