En børnehavedreng var tæt på at miste livet, da han ved et uheld sad fast i en klatreborg i en børnehave torsdag, skriver Fyens Amts Avis.

»Jeg kunne mærke, at han var helt tung at bære. Normalt kan jeg jo sagtens løfte ham. Og så kan jeg se, at hans øjne var åbne og stirrer i hver sin retning.«

Ordene kommer fra den 35-årige vikar Ahmed Guled til Fyens Amts Avis, efter han i torsdag kom til undsætning, da en lille børnehavedreng hang livløs fra en rebbro på daginstitutionen Fyrtårnets legeplads i Svendborg.

Ved du noget om sagen? Så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til sboa@bt.dk.

Sekunderne forinden havde han set en anden af børnehavens pædagoger lege fangeleg med børnene nær klatreborgen, da han pludselig så drengen hænge med benene ned fra rebbroen og armene på hver sin side af to lodrette reb.

En legetøjsrive, der sad fast i drengens tøj, havde ifølge Fyens Amts Avis sat sig på tværs af et tværgående reb og således kvalt den lille dreng.

Ahmed Guled påbegyndte straks livreddende førstehjælp, og umiddelbart efter begyndte den lille dreng at trække vejret igen til stor lettelse for den 35-årige vikar.

Den kedelige episode har efterfølgende fået Ahmed Guled til at rette kritik mod Fyrtårnet i Fyens Amts Avis, fordi institutionen ifølge ham forsøger at hemmeligholde hændelsen.

Leder af Fyrtårnet, Mette Andersens, afviser imidlertid alle beskyldninger om, at institutionen skulle have forsøgt at hemmeligholde episoden.

»Det skulle det ikke på noget tidspunkt. Og hvis han har følt det sådan og har forstået det på den måde, kan jeg godt forstå, han er skuffet. Han er blevet anerkendt, og det bliver han også i fremtiden. Vi er så taknemmelige. Vi kan da ikke overhovedet finde på at være andet,« siger Mette Andersen til Fyens Amts Avis, hvor hun i samme ombæring beklager ulykken.