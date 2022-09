Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Børnehavebørn i Brønshøj har potentielt leget i det kræftfremkaldende stof asbest i flere måneder.

Det skriver TV 2 Lorry.

Torsdag aften modtog forældre til de mange børnehavebørn den bekymrende besked – der var fundet spor af det farlige stof på børnenes legeplads.

Et sted, hvor de små hver dag boltrer sig i sand, gynger og griner – men nu potentielt også har inhaleret det kræftfremkaldende støv.

B.T. har været i kontakt med en mor til to drenge på to og fire år, der går i en af de ramte børnehaver:

»Det er en skandale. Det er sindssygt uhyggeligt, at man skal gå og tænke over, at ens børn kan udvikle kræft om 20 år,« siger Monika Rubin.

Ifølge TV 2 Lorrys oplysninger har mindst otte institutioner tilknyttet udflytterbørnehaven 'Kobbelvænget' i Brønshøj, været i risikozonen for at have indåndet asbest.

I maj startede en helt almindelig tagrenovering på stedet, og allerede kort efter startede bekymringerne hos børnehavens forældre, fortæller Monika Rubin.

Hun fortæller, at forældregruppen allerede råbte op i maj, hvor en havde studset over måden, håndværkerne håndterede byggematerialet på, hvorfor »de både kastede rundt med tagplader, og knækkede dem over.«

Men deres bekymring blev fejet væk, indtil den i denne uge kunne bekræftes.

»Det er små børnelunger, og de har været på den legeplads i flere måneder. Vi ved ikke endnu, hvad risikoen er, men nu skal vi gå i de næste tyve år, og være bange for at bomben lige pludselig springer,« siger Monika Rubin.

Siden den nedslående nyhed blev sendt ud til forældrene, er legepladsen lukket ned og skal renses, men ellers er informationerne små og bekymringerne enorme, oplyser Monika Rubin.

»Min frygt er, om de om 20 år får lungecancer. Som forældre er det ens værste mareridt, hvis ens børn bliver syge eller dør,« siger hun.

Til TV 2 Lorry har København Kommunes Ejendomme og Indkøb, bygherre på renoveringen, oplyst, at de ikke har haft grund til at mistænke problemer med asbest:

»Der er løbende taget prøver af den del af byggepladsen, som skulle være ren for asbest. Vi har derfor ikke haft nogen grund til at antage, at der skulle være problemer med asbestspredning, siger direktør i Københavns Ejendomme og indkøb, Rasmus Vanggaard Knudsen, til mediet.

Asbest er en samlet betegnelse for en type mineraler, der er blevet brugt i byggebranchen indtil 1980erne. Siden har det været forbudt, fordi støvet kan forårsage dødelige sygdomme, hvis man indånder det i en længere periode.