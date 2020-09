Et frygteligt syn.

Sådan kan man beskrive dét, der ventede lederen af Ramløse Børnehus, da hun for et par uger siden mødte ind efter en weekend.

Der var nemlig lort alle vegne.

»Ude på legepladsen havde de smurt lort på alle håndtagene. Det var på vinduerne og på lamperne. Vi har en håndværker, der er ved at lave vores legeplads. Sædet til hans bobcat var også smurt ind,« fortæller lederen, Jette Wrem, til Sjællandske Medier.

Heldigvis har børnehuset, der ligger i Helsinge i Nordsjælland, overvågning, så da de tjekkede den, kunne de konstatere, at det var et par 'store børn', der åbenbart mente, at der skulle smørres afføring rundt omkring i børnehuset.

Der var dog ét men: Børnene havde hætter på, så de kunne ikke identificeres, og i sidste weekend var den så gal igen.

Denne gang var det ikke afføring, men mere klassisk hærværk med smadrede plastikkasser, knuste flasker og ødelagte børneborde og børnestole.

Jette Wrem fortæller endvidere, at man kan blive nødt til at lukke legepladsen helt, hvis hærværket fortsætter, så hun har en appel til forældrene i området om at tage en seriøs snak med deres store børn om, hvordan man opfører sig.

Ved du noget om sagen? Så vil B.T. gerne høre fra dig på sebj@bt.dk.