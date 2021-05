B.T. har tidligere skrevet om maden i vuggestuen og børnehaven Tumlebillen i Nyborg. Nu reagerer institutionen.

Ifølge Daniel Buus er den mad, som sin søn og resten af børnene i Tumlebillen får serveret, under al kritik.

I en tidligere artikel stiller han spørgsmålet »hvordan kan en institution og tilmed en kommune forsvare at servere beviselig skadelig mad for vores børn?« og deler et foto, der viser de fem forskellige madder, børnene i Tumlebillen kunne vælge mellem til frokost.

»To med stærkt forarbejdet kødpålæg, en med paneret og oliemættet fiskefilet, en med størknet yversekret og endelig en med margarine og agurk.«

»Minimum to af nævnte pålægstilbehør er på listen over madvarer, vi ikke bør spise, da de er kræftfremkaldende og indeholder store mængder nitrit. Det er madvarer, der advares direkte imod fra Kræftens Bekæmpelse,« skriver Daniel Buus.

Da B.T. skrev artiklen, havde Tumlebillen ingen kommentarer til sagen.

Men det har de nu.

»Generelt er det med ærgrelse, at vi har fået kendskab til opslaget på Facebook. Billedet viser hverken hele dagens måltid – kun smørrebrødet og ikke skålene med grønt. Vores kostplaner for en uge af gangen offentliggøres af køkkenets personale og er varierede. Vi er løbende optaget af at udvikle og kvalificere tilbuddet i Tumlebillen og være i en tæt dialog med børn og forældre, hvilket vi opfordrer til. Ledelse og bestyrelse følger jævnligt op,« skriver Tumlebillens souschef, Anja Jakobsen, i et skriftligt svar til Fyens.dk.

Daniel Buus er 46 år og bor i Nyborg.

B.T. har tidligere talt med Torben Birk Rosbach, der er børne- og familiechef i Nyborg Kommune. Han deler holdning med Anja Jakobsen:

»Kommunen har en overordnet politik omkring sund mad, men de enkelte institutioner laver deres egne planer over kost. Kommunen har en fornemmelse af maden – eksempelvis ser vi institutionernes madplaner – og umiddelbart mener jeg, at maden i Tumlebillen er, som den skal være,« fortalte Rosbach.