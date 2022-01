»Tak for jer! I er meget værd«, »Tak for krammere, tak for jeres tid«, »Vi kan ikke undvære jer«.

Mandag morgen mødte personalet i Stennehøjen børnehave og vuggestue ind til et noget anderledes syn.

Små gule hjerter var plastret til over alt på institutionens facader med anerkendende og rosende ord.

»Vi blev virkelig rørte og følte os sindssygt anerkendt. Jeg bliver som leder helt vildt stolt – det er mit personale, det der! Og jeg ved, hvordan de har knoklet siden corona startede,« fortæller Jette Stemberg, der er pædagogisk leder i Stennehøjen.

Hun skulle dog lige forstå, hvad det egentlig var, der foregik – og det samme skulle personalet.

Jette Stemberg er pædagogisk leder på Stennehøjen. Vis mere Jette Stemberg er pædagogisk leder på Stennehøjen.

»Vi kom ind mandag morgen og tænkte, hvad er der sket. Vi gik lidt rundt om os selv og tænkte, hvem er det?,« siger Jette Stemberg og fortsætter:

»Da vi så er henne at nærlæse og kan se, der står ‘I er uundværlige’, så går det op for os, gud, det er til os voksne, det er ikke til børnene. Så kommer en af børnene til at røbe det ved at sige, ‘vi har lavet hemmeligheder i weekenden’,« siger Jette Stemberg.

Det var nemlig forældregruppen, der søndag eftermiddag havde mødtes på institutionens legeplads – og så gik der klippeklistre i den.

Små hjerter blev klippet ud, anerkendende ord blev skrevet og hængt op.

Forældre og børn havde hængt sedler op til medarbejderne. Vis mere Forældre og børn havde hængt sedler op til medarbejderne.

»Det kommer af, at vi synes, de gør det så sindssygt godt. De står der hver eneste morgen med et smil og åbne arme. Vores børn får nøjagtig det samme kram, som de er vant til og har brug for. Det er bare megasejt,« siger Heidi, der er forældrerepræsentant i Stennehøjen.

Og da det gik op for personalet, var det en rørt medarbejdergruppe, der læste alle beskederne.

»De voksede simpelthen. Det var virkelig stort, det må jeg bare sige. Det betyder vanvittigt meget, og jeg kunne se stoltheden og glæden i deres øjne – 'ja, det er os, de skriver om!’,« fortæller Jette Stemberg.

Og der har været brug for det ekstra skulderklap i coronatiden, hvor også Stennehøjen har været ramt af det høje smittetryk.

Heidi Engkjær er mor til en dreng i børnehaven I Stennehøjen. Vis mere Heidi Engkjær er mor til en dreng i børnehaven I Stennehøjen.

»Det har været hårdt. Personalet har arbejdet rigtig meget over, og på et tidspunkt måtte de ikke en gang holde pause sammen,« fortæller Jette Stemberg.

Heidi understreger dog, at børnene netop slet ikke har mærket, hvor presset det har været.

»I sommeren fik vi at vide, at personalet havde sagt nej tak til værnemidler, fordi de ville være tæt med børnene, som jo ikke forstår det. Det rør mig virkelig stadig at tænke på, at det betyder så meget for dem at være der for vores børn. Det fortjener de bare så meget anerkendelse for,« siger hun.

Jette Stemberg har været ude at klistre hjerterne endnu bedre fast i det blæsende vejr – anerkendelsen fortjener pædagogerne nemlig hver dag.