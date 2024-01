I sidste uge lukkede og slukkede pædagoger Børnehuset Jorn, mens to børn på fire og fem år stadigvæk befandt sig inden døre.

De små var blevet glemt efter lukketid.

Det skriver Ørestad Avis.

Mediet har talt med faren til de to glemte børn. Han havde forinden forsøgt at ringe til børnehaven tre gange for at fortælle, at han var forsinket - og først kunne være fremme et kvarter efter lukketid. Men telefonen blev aldrig taget.

Børnene havde imidlertid selv fundet en vej ud af børnehaven, og her kunne faren kort efter se dem stå på gaden i Ørestad Syd i København – uden hverken sko eller overtøj på.

»Jeg troede i starten at det ikke det var mine børn, men da jeg kiggede nærmere, så jeg min søn og datter, som blev båret af en politibetjent udenfor i sneen uden sko. Jeg tog børnene til bilen, tændte for varmen og havde en samtale med politiet,« siger den noget chokerede far til mediet og fortsætter.

»Ifølge dem er børnene selv gået ud af børnehaven, efter at personalet havde slukket lyset og låst dørene. De har skubbet en stol hen til hoveddøren for at nå håndtaget, hvorefter de er gået ud. Da institutionen lå hen i mørke, har de ikke turdet gå hen i garderoben for at finde sko og overtøj.«

Over for B.T. sætter Heidi Bruun, der er en af lederne i børnehaven, ord på episoden:

»Vi er alle i institutionen dybt berørte af situationen. Vi sidder tilbage og spørger os selvom, hvordan det dog kunne ske. Vi har helt klart fejlet, vores retningslinjer er ikke blevet fulgt. Og det undskylder vi selvfølgelig for,« lyder det.

Heidi Bruun fortæller på vegne af ledelsen, at det er en hændelse, man ser på med stor alvor.

»Det ligger også helt fast, at når der sker brud på institutionens retningslinjer, så aktiveres et personaleretligt spor. Jeg kan ikke nærmere uddybe, hvilke konsekvenser hændelsen vil få, men blot sige, at de håndteres efter gældende personalejura,« siger hun.

Børnehuset Jorn har videre indskærpet børnehavens lukkeprocedure over for alle ansatte, ligesom at man nu vil stille et psykologisk beredskab til rådighed for de forældre og børn, der måtte være påvirkede af situationen.

»Og så ligger det selvfølgelig på vores skuldre at genoprette den tillid, som naturligt nok må have lidt skade som følge af vores fejl,« afslutter Heidi Bruun.