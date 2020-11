Tirsdag gjorde en flok børnehavebørn et udsædvanligt fund, da de var på gåtur ved Vadehavet.

De fik pludselig øje på en skildpadde på over to meter, der var drevet i land. Børnenes pædagog ringede til Naturcenter Tønnisgård, som sendte naturvejleder Frands Soberra og hans kollega afsted.

»Da vi stiger ud af bilen, ser vi det her kæmpe monstrum. Det er fuldstændig som at se et dyr fra fortiden. Jeg forestiller mig, den ligeså godt kunne være trådt ud fra Jurassic Park,« siger Frands Soberra.

Han havde overvejet, om der måske kunne være tale om en såkaldt læderskildpadde ud fra pædagogens beskrivelse i telefonen.

Børnene fra børnehaven Havbrisen var meget begejstrede for at have fundet den store skildpadde. Foto: Tanja Rahbek, Naturvejleder ved Tønnisgård, Rømø.

»De er jo utroligt interssante. Det er verdens største skildpadde, og så har de det her bløde skjold, så de kan dykke dybt,« siger naturvejlederen, der blev taget imod af en flok meget begejstrede børn.

»Børnene var helt vilde, og det var jo også et meget flot fund, selv om de nok ikke helt vidste, hvor flot. Der er kun fundet fem af dem i Danmark,« siger Frands Soberra.

Han og børnene kiggede på skildpadden sammen.

»Jeg åbnede munden på den, så de kunne se dens brusktænder, og de lagde sig ned ved siden af den for at se, hvor stor den var i forhold til dem, og så ville de meget gerne fortælle om, hvordan de fandt den,« siger Frands Soberra.

Kæmpeskildpadden er over to meter. Foto: Tanja Rahbek, Naturvejleder ved Tønnisgård, Rømø.

Skildpadden blev hurtigt lidt af et tilløbsstykke, og flere kom til for at se den på tæt hold.

Efterfølgende blev skildpadden med Frands Soberras traktor fragtet til Fiskeri- og Søfartsmuseet, hvor den skal ligges i museets fryser, indtil den kan obduceres.

»Der er så mange, der har udvist interesse for at være med, at det formentlig først kan blive i det nye år på grund af coronarestriktionerne,« siger Frands Soberra.

Han fortæller også, at han i dag har fået optagelser fra nogle Hollandske fiskere, der fik skildpadden i deres net den 28. oktober. De satte den efterfølgende fri igen.

Skildpadden har et karakteristisk ar i hovedet, og det var sådan, man kunne se, at det var den samme skildpadde som nogle hollandske fiskere havde fanget i deres net den 28. oktober i år. Foto: Tanja Rahbek, Naturvejleder ved Tønnisgård, Rømø.

»Så vi ved, den har været i Holland i slutningen af oktober, men hvorfor den er død og er drevet i land her i Danmark, kan vi ikke sige noget om endnu,« siger naturvejlederen.

Han fortæller, at læderskildpadden er en art, der godt kan træffes i koldere vand, fordi den kan regulere sin kropstemperatur.

Normalt holder skildpadden til i Stillehavet.