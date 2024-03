Pædagogerne dækkede bordet, bandt snørebånd og hjalp de små børn i flyverdragten.

En bjørnetjeneste må man forstå. For nu er Spilophuset i Hammerum i Herning Kommune blevet sat under skærpet tilsyn.

Årsagen er, at de har curlet for meget om børnene.

Det skriver Herning Folkeblad.

Ifølge kommunens tilsyn har pædagogerne taget for mange opgaver fra børnene, hvilket skulle betyde, at børnene ikke lærer noget.

»Det her er selvfølgelig ikke særligt fedt. Der har været for meget curling over for børnene. Vi skal alle i arbejdstøjet nu,« siger Anne Skifter Laulund, der er daglig leder af børnehaven, til avisen.

Hun tilføjer til TV 2, at hun er ked af, at de nu er blevet sat under det skærpede tilsyn.

Ifølge Anne Skifter Laulund har pædagogerne villet for meget.

»Ambitionsniveauet har været for højt, og der glemmer man at kigge på, hvad børnene har brug for. Der har været for meget struktur og yderstyring,« siger hun til TV 2 og tilføjer:

»Vi har simpelthen rullet for mange strukturer ud over børnene. Der er for mange afbrydelser i det legeflow, der skal være.«

Børnehaven har indkaldt forældrene til et orienteringsmøde 20. marts om sagen.