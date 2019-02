Der er for lidt ansvarlighed og for meget piveri, lyder det fra en børneforsker, der langer ud efter københavnske forældre.

Det skyldes, at mange af hovedstadens forældre til vuggestue- og børnehavebørn brokker sig over, at kommunen i sommerferien forbeholder sig retten til omplacere de små i andre institutioner.

Ifølge Berlingske har Københavns Kommune besluttet at spare 30 millioner kroner ved at lukke omkring halvdelen af institutionerne i tre uger i sommerperioden.

Alle forældre kan få deres børn passet, men ikke nødvendigvis i de vante rammer. Mindst én medarbejder fra barnets kendte institution vil følge med.

Omkring halvdelen af de københavnske institutioner lukker i tre uger til sommer. Arkivfoto Vis mere Omkring halvdelen af de københavnske institutioner lukker i tre uger til sommer. Arkivfoto

Det vil frigøre de mange millioner grundet en mindre regning til strøm, rengøring og personale i en periode, hvor mange børn alligevel er på ferie, lyder rationalet.

Men ifølge Berlingske har bekymrede forældre sendt mails til politikere, læserbreve til medier samt skrevet på Facebook i vrede over sparemanøvren.

Men selvom børn, ifølge lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitet, Ole Henrik Hansen, har bedst af at være i velkendte miljøer, så skal forældrene tage sig sammen, lyder det.

»Bolden ligger i høj grad på forældrenes banehalvdel, og de skal holde op med at pive.«

Er du enig med forskeren i, at de kritiske forældre 'skal tage sig sammen'?

»De skal tage sig sammen, for de er blevet forældre, og det trækker nogle tydelige spor i hverdagslivet, som man må indordne sig under – blandt andet ved at holde ferie med sit barn, når dets institution holder sommerferielukket,« siger Ole Henrik Hansen.

Lektoren mener, at forældrene selv har valgt at benytte det offentlige system, og så må de også acceptere den slags beslutninger, som kommunen har truffet.

Formand for Københavns Forældreorganisation, Julie Kyndesgaard, er dog slet ikke enig med forskeren.

»Ikke alle kan blot tage fri eller afholde ferie i de relevante uger, fordi de som eksempelvis sygeplejersker eller pædagoger er vagtsat,« lyder det.