»Jo længere det her varer, des sværere bliver det for nogle familier at sikre, at kæden ikke hopper af.«

Sådan siger Rasmus Edelberg om dagens beslutning om at skole, daginstitutioner, fritidsudbud skal være lukkede i yderligere to uger.

Han er formand for Skole og Forældre, der er landsorganisation for skolebestyrelserne i landets folkeskoler. Og han fulgte nøje mandagens pressemøde med statsminister Mette Frederiksen.

Her var et af de overordnede budskaber, at det offentlige Danmark vil fortsætte med at være lukket frem til efter anden påskedag - altså to uger yderligere.

Helt overordnet set mener Rasmus Edelberg, at det er en fornuftig beslutning.

Den vil dog komme til at skabe yderligere problemer rundt om i de danske hjem.

»Vi kan godt forstå, at man vælger fortsat at holde skoler og daginstitutioner lukkede. Men vi håber også, at de åbnes hurtigst muligt igen, for mange familier er allerede ved at være pressede,« siger han til B.T.

»Vi får allerede meldinger om familier, som har meget svært ved at håndtere situationen. Nogle af de meldinger, vi får, handler om, at nogle familier helt er holdt op med at skabe strukturer for deres børn og hjælpe dem med undervisningen - for de familier handler det bare om at overleve,« siger han.

Rasmus Edelberg, formand Skole og Forældre.

Ofte drejer det sig om familier, hvor der kan være specielle sociale eller pædagogiske behov.

Her kan presset med lukkede institutioner og skoler være enormt for forældrene.

Det erkendte Jacob Bundgaard også på dagens pressemøde i Statsministeriet.

Foruden titlen som borgmester i Aarhus er han også formand for Kommunernes Landsforening (KL).

Jacob Bundsgaard formand KL.

Og hans opfordring er klar, hvis man står i en situation med specielle behov, så er der mulighed for hjælp.

»Der er kapacitet til mere. Så budskabet herfra er, at hvis man har brug for det som familie, så er der kapacitet til at tage i mod børnene. Det gælder ikke mindst de udsatte familier, hvor man ind i mellem har brug for, at børnene kommer i skole og dagtilbud. Også i denne specielle situation, sagde Bundsgaard til pressemødet.

Her kunne han også fortælle, at 1,2 procent af de danske børn har været i nødpasning i den forgangne uge.

Også hos Danmarks Lærerforening anerkender man, at der kan være yderligere behov for hjælp til de mest udsatte familier.

Formand for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen

»Jeg har en særlig stor respekt for de familier, som håndterer at arbejde hjemme og samtidig have børn hjemme i de her dage,« siger Anders Bondo Christensen til B.T.

»Jeg er meget positiv over, hvordan situationen er blevet håndteret. Men vi har en særlig udfordring med de børn, der kommer fra udsatte familier. Heldigvis er der plads til flere i skolerne, selvom de er lukkede, som Jacob Bundsgaard også sagde,« uddyber han.

Og opfordringen fra Rasmus Edelberg er da også, at man skal bede om hjælp, hvis man er særligt udfordret som børnefamilie.

»Ræk ud efter hjælp. Der er stadig plads til nødpasning i skolerne. Alternativt kan man tage fat i lærerne eller pædagogerne og bede dem om hjælp til at tilrettelægge børnenes undervisning,« siger han.