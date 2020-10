En hyggelig aften med bl.a. bøffer og pomfritter på menuen blev i sidste uge forvandlet til noget af en forskrækkelse for Lise Maria Elkrog-Hansen, hendes mand og treårige søn.

Lises mand ryddede bordet af efter aftensmaden, mens Lise var gået ovenpå for at putte deres søn.

Men roen blev afløst af et stort brag fra køkkenet.

»Jeg tænkte bare, hvad sker der?,« siger Lise Maria Elkrog-Hansen, hvis mand hun kunne høre råbe nedenunder.

Det viste sig, at køkkenets ovn var eksploderet, og at der var glas spredt ud over hele køkkengulvet.

Til al held er hendes mand beskyttet bag en halvmur i køkkenet, hvor spisebordet står bag.

Han bliver derfor ikke ramt af nogen skår.

»Jeg tør slet ikke at tænke på, hvis der var sket noget med ham - eller med min søn, som har et legekøkken i køkkenet, hvor han ofte leger, mens vi laver mad. Jeg er virkelig chokeret over, at det kan ske,« siger den 32-årige kvinde.

Ovnen efter eksplosionen. Lises mand har fejet skårene sammen i en bunke. Foto: Privat. Vis mere Ovnen efter eksplosionen. Lises mand har fejet skårene sammen i en bunke. Foto: Privat.

Ovnen, der er af mærket Voss-Electrolux, var slukket, da eksplosionen skete. Den havde blot været brugt i omkring 45 min på 200 grader til at varme nogle frosne pomfritter i.

Hun og manden har ikke selv købt ovnen, da den var i huset, da de flyttede ind. De har derfor ikke kunnet kontakte forhandleren for at klage over oven. Ovnen er fra 2006.

»Jeg er klar over, at det er en ældre model, men jeg synes simpelthen bare ikke sådan noget må kunne ske, uanset hvor gammel ovnen måtte være,« siger Lise Maria Elkrog-Hansen.

Hun har efterfølgende kontaktet Electrolux’ kundeservice for at gøre dem opmærksom på eksplosionen, så andre forbrugere ikke skal udsættes for samme fare.

Ovnen er nu dækket til efter sine skader. Foto: Privat. Vis mere Ovnen er nu dækket til efter sine skader. Foto: Privat.

Her lød beskeden, at de ikke kunne foretage sig noget med ovnen, da ovn-modellen er af ældre dato. Glasset kan ikke skiftes på en model, der er udgået.

»De fortalte mig, at eksplosionen kunne skyldes, at ovnen havde fået et stød eller et skub, som kan have gjort, at der er opstået spændinger i glasset. Og at de var glade for, at der ikke var sket noget med nogen af os,« siger Lise Maria Elkrog-Hansen.

Hun ved ikke, om ovnen på et tidligere tidspunkt - før familien flyttede ind i huset - kan have fået et stød.

Lise Maria Elkrog-Hansen er dog skuffet over, at virksomheden ikke har taget større ansvar, efter hun har ringet.

»For mig handler det ikke om, hvorvidt de ville tilbyde en ny eller skifte glasset på ovnen. For mig handler det om forbrugersikkerhed,« siger den 32-årige kvinde.

B.T. skrev tilbage i 2015 om eksplosioner af Electrolux ovne. Dengang forsikrede virksomheden dog, at det er yderst sjældent, at den slags forekommer.

Samme svar lyder i dag:

»Vi kan sige det samme, som vi sagde i 2015: Der kan over tid opstå nogle spændinger i glasset, hvis det har fået et stød, eller hvis ovnen på et tidspunkt er blevet flyttet. At et ovnglas sprænger er heldigvis noget, vi ser meget, meget sjældent,« siger landechef for Electrolux, Søren Bang.

»Vi vil meget gerne høre fra forbrugerne, hvis de oplever, at noget sådan skulle ske. Det ligger os meget på sinde, at vores kunder har en god oplevelse med vores produkt,« siger han.

Han understreger, at virksomheden står inde for fejl og mangler, der måtte ske inden for to år. Men efter reklamationsperioden er det kunden selv, der står for at dække reparationer.

»Hvis vi skulle sikre ovnen fuldstændigt, så skulle der ikke være noget glas. Vi er kede af, at kunden har haft sådan en oplevelse, men glade for at høre, at ingen kom til skade,« lyder svaret.

Forbrugerrådet har overfor B.T. bekræftet, at der siden 2015 ikke har været andre sager med eksploderede ovne.