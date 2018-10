Martina Neumann Gaarde sælger deodorant og andre kropsplejeprodukter til børn. Og det deler vandene.

»Jeg møder mest modstand fra folk, der ikke selv har lugtproblemer med deres børn,« siger Martina Neumann Gaarde til B.T.

B.T. har tidligere søndag aften skrevet om Martina Neumann Gaardes webshop, hvor hun sælger kropsplejeprodukter henvendt til børn, fordi hendes egen niårige søn har problemer med kropslugt.

Og det har læserne meget delte holdninger om.

Nogle mener, at det er helt i orden, at behovet bliver dækket, uanset hvor gammelt barnet er, mens andre fordømmer det og mener, det er at hive en voksenhat ned over børnene.

Kritikken giver Martina Neumann Gaarde dog ikke meget for.

»Min søn dyrker meget sport, og her kan jeg fornemme fra de andre forældre, at der er stor interesse for mine produkter. Der er helt tydeligt et hul i markedet,« siger hun.

Logikken er klar: Der er masser af babyprodukter, hvor forældre har en hel hylde med alt fra olier til shampoo og cremer. Men så opstår der ifølge iværksætteren et hul, hvor der ikke er noget, før børnene bliver teenagere, og duftene bliver meget stærke.

Synes du, børn skal bruge deodorant?

»At lade sit barn bruge deodorant svarer til at give dem creme på tør hud eller vaseline på læberne, hvis de er sprukne. Det skal bruges, hvis der er et behov,« forklarer Martina Neumann Gaarde.

Hun understreger, at produkterne ikke handler om styling eller om at forskønne børn og gøre dem ældre, end de er – fx som med børneneglelak. Det handler om at dække et behov.

»Det er aldrig rart at kunne lugte andre, det kender de fleste nok fra supermarkedskøen. Med børn er der bare mere kontant afregning, og de kan ende med at være uden for fællesskabet,« siger Martina Neumann Gaarde.

De almindelige kemi-frie voksenprodukter er for kedelige. Det har hun oplevet på egen krop, da hun forsøgte at introducere kropsplejeprodukter til sin egen søn.

»Men dem udviklet til børn er meget milde i duften, flaskerne har flotte mønstre og kan også være sjove, fordi de kan dufte af jordbær, melon eller agurk.«

Hun har kun hovedrysten tilovers for kritikerne:

»Hvis folk ikke har oplevet at have et barn med lugtproblemer, så er det nemt at fordømme og sige, at man ikke burde hjælpe dem.«