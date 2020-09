Den første mandlige ligestillingsminister, tidligere børneminister, ham med de sjove børnebøger.

Og nu også ham, der på sociale medier fortæller, at han indtager psilocybinsvampe, der siden 2001 har været ulovlige at besidde i Danmark.

Manu Sareen skrev 14. august et opslag i Facebook-gruppen 'Mikrodosering Danmark', at han havde mikrodoseret i en måned – og at det var en »livsomvæltende« oplevelse.

‘Har lige været igennem en måneds mikrodosering, hvor jeg tog en dosis hver anden dag. Life changing på alle måder, så tak for gode råd og vejledning.'

Sådan skrev den tidligere børneminister i opslaget, hvor han blev mødt af positive og opbakkende kommentarer som 'sådan Manu' og 'ej, hvor cool.'

I kommentarfeltet var der en, der spurgte, om det var psilocybin – et psykedelisk svampestof – han havde indtaget, hvortil Manu Sareen svarede:

'Yes, the one and only.'

Derudover skrev han under et andet opslag, hvor en kvinde søgte råd og vejledning om mikrodosering af psilocybinsvampe, at han lige var begyndt, så hun var velkommen til at skrive.

I gruppen blev han ligeledes adspurgt, om han havde taget svampestoffet mod depression, og her svarede børnebogsforfatteren, at han ikke gjorde det mod depression, men blandt andet for at blive mere kreativ.

Mikrodosering Mikrodosering – eller psykedelisk mikrodosering – er en praksis, hvor man anvender 'subperceptuelle' doser af et givent psykedelisk stof under tærskeldosis for at fremme kreativitet, problemløsning eller lindre symptomer ved forskellige psykiske lidelser såsom depression. Som oftest er dosen 10 til 20 gange lavere end den anbefalede rekreative dosis. Selv om praksissen ikke er videnskabeligt bevist, bruger folk LSD, psilocybinsvampe og andre psykedeliske stoffer til for eksempel at forbedre deres kreativitet og ydeevne ved problemløsende opgaver. En anden tendens er at bruge psykedelisk mikrodosering til at lindre symptomer ved angst og depression. Psilocybinsvampe har været ulovlige at besidde i Danmark siden 2001. Kilde: Psykedelisk Samfund

Og så planlægger han et stort trip senere på året, skrev han:

'Nej, mere til forsøg og for at skabe viden til andre – og så helt sikkert kreativitet. Problemet er, at jeg har fået tusind nye ideer. Skal prøve et stort trip med en ‘sitter’ (en, der sidder med, som ikke selv er påvirket, red.) senere på året.'

Henrik Rindom, der er psykiater og overlæge med speciale i rusmidler og stofmisbrug, er en af landets førende eksperter på området, og han ser langtfra positivt på det at mikrodosere svampestoffet psilocybin.

»Jeg er bekymret for den overbelastning, man udsætter hjernen for. Hjernen har jo brugt mange tusinde år på at udvikle sig til det, den er i dag. Hvis det var vigtigt, at vi skulle kunne booste hjernen til at præstere mere, som man gerne vil, når man mikrodoserer, så havde hjernen nok selv fundet ud af det,« siger Henrik Rindom og fortsætter:

»At udsætte hjernen for kemiske stoffer over længere tid bekymrer mig, fordi hjernen kan tage skade af det på lang sigt.«

Psilocybin ifølge loven Almindelige bestemmelser for euforiserende midler opført på liste A, B (her indgår psilocybin, red), C, D og E § 2. Stk. 4. Bortset fra forhold omfattet af en tilladelse efter stk. 1, en behandling efter stk. 2 eller anvendelse m.v. efter stk. 3 er ind- og udførsel, salg, køb, udlevering, modtagelse, fremstilling, forarbejdning og besiddelse af sådanne stoffer forbudt. Kilde: Retsinformation.dk

Henrik Rindom, der er tilknyttet Stofrådgivningen, fortæller, at de inde hos dem har oplevet tre dødsfald i forbindelse med psilocybin. Blandt andet en, der havde hoppet ud fra et tag.

»Man dør ikke af selve stoffet, men man dør af konsekvensen af at tage det, fordi man bliver psykotisk,« siger Henrik Rindom.

Da B.T. taler med Manu Sareen, benægter han, at det skulle være psilocybin, han har mikrodoseret.

Er det rigtigt, at du har mikrodoseret psilocybin?

»Ja, jeg har mikrodoseret, men ikke psilocybin.«

Hvad har du så mikrodoseret?

»Medicinsk cannabis.«

Okay, der er bare et screenshot, hvor en person spørger dig, om det er psilocybin, og du svarer 'yes, the one and only'.

»Ja, okay, men det var CBD (cannabidiol, der er produkter såsom cannabisolie med et THC-indhold på højest 0,2 pct., red.).«

Hvorfor skrev du så, at det var psilocybin?

»Nå, det ved jeg ikke, det kan jeg sgu ikke huske.«

Så du skrev det bare, selv om det var løgn?

»Det var en misforståelse, tror jeg. Men altså, medicinsk cannabis, helt klart.«

Du skrev også, at du her i løbet af året skulle prøve et stort trip med en 'sitter'. Er det så også medicinsk cannabis, du skal have et stort trip på?

»Ja, ja, ja, det er med THC (tetrahydrocannabinol, der er at finde i receptlige cannabisprodukter, som kun er lovlige at besidde og indtage i Danmark, hvis oliens THC-andel er under 0,2 pct, red.).«

Er det noget, man tripper på på den måde?

»Ja, det er det faktisk. Det er det faktisk.«

Jeg har aldrig hørt om at trippe på medicinsk cannabis.

»Nej, men det er virkelig fedt.«

Der er en, der skriver til dit opslag, at hun selv i årevis har overvejet at mikrodosere psilocybin, men ikke har turdet...

»Prøv at høre, for mig er det medicin.«

B.T. har efter interviewet med Manu Sareen forelagt hans udtalelser for overlæge og psykiater Henrik Rindom, der aldrig nogensinde har hørt om folk, der mikrodoserer medicinsk cannabis. Det giver ingen mening, siger han.

Og slet ikke at man også skulle kunne trippe på det.

»Det kan han da ikke trippe på. Så falder han i søvn. Der er noget, han slet ikke har forstået. Hvorfor skulle der sidde en med for at se ham falde i søvn? Der er et eller andet, der ikke hænger sammen,« siger Henrik Rindom.

Men det er altså medicinsk cannabis, som Manu Sareen planlægger et stort trip på, fortæller han:

Hvorfor skriver du i gruppen, at det er psilocybin, du tager?

»Det er en fejl fra min side.«

Du har skrevet det flere gange.

»Der er også euforiserende ting i medicinsk cannabis. Dem, der har skrevet til mig bagom, ved også, hvad det handler om. Når jeg snakker om det her, er det medicinsk cannabis. Det andet har været en misforståelse.«

Skal du ikke være lidt påpasselig i forhold til den slags misforståelser, når du er børnebogsforfatter og et kendt navn?

»Jo, men når folk skriver til mig privat, ved de godt, hvad det handler om.«

Hvad tænker du om, at du blåstempler psilocybin?

»Nu synes jeg ikke, jeg blåstempler psilocybin. Det kan godt være, det var en fejltagelse. Jeg har altid været fortaler for medicinsk cannabis.«

Som du tager et trip på?

»Ja, jeg synes, det er en fed måde at sige det på – at tage et trip. Det er det, det handler om. Nogle drikker sig stive, andre tripper på CBD-olie – det er enormt sejt.«

Det er enormt sejt?

»Ja, det er enormt lækkert, altså.«