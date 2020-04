Cecil Bødker er kendt for at have skabt romanfiguren Silas, der i over 50 år været populær blandt børn.

Den kendte forfatter Cecil Bødker er død natten til søndag. Hun blev 93 år.

Hun døde efter lang tids sygdom, oplyser familien i en mail til Ritzau.

Cecil Bødker er blandt andet kendt for sine 14 børnebøger om den forældreløse dreng Silas.

Med bøgerne om Silas, hvoraf den første bog "Silas og den sorte hoppe" udkom i 1967, gjorde hun sig bemærket ved at skildre barnet som et selvstændigt individ.

Hun er desuden den eneste danske forfatter, der har modtaget den internationale børnebogspris H.C. Andersen-medaljen, der regnes for en af de fornemmeste priser inden for børnelitteratur.

Hun har derudover vundet de Gyldne Laurbær og Det Danske Akademis Store Pris. I 1999 stiftede hun sin egen børnelitterære pris, Silas Prisen, som uddeles hvert andet år.

Cecil Bødker voksede op i Fredericia, hvor hun var den eneste pige i en søskendeflok på seks.

Hun fulgte i sin fars fodspor og uddannede sig til sølvsmed. Men Cecil Bødker havde ikke sølv, men ord der kriblede i fingrene for at komme ned på papir.

I dag kan man finde 55 bøger og heriblandt 21 børnebøger med Cecil Bødkers navn på.

Hun debuterede med digtsamlingen "Luseblomster" i 1955, men det var novellesamlingen "Øjet" fra 1961, der for alvor fik offentligheden til at åbne øjnene for forfatteren.

Cecil Bødker har ikke udgivet bøger de seneste år, hvilket hendes datter Mette Bødker tidligere har oplyst skyldtes, at hun har været syg og alderdomssvækket.

Cecil Bødker er natten til søndag sovet stille ind med sin mand og sine fire børn omkring sig, oplyser familien.

Hun efterlader sig desuden otte børnebørn og flere oldebørn.

