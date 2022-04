Der er sket noget mirakuløst på Rigshospitalet i København.

For i flere uger har overlæger, læger og sygeplejersker været i vildrede over et mysterium.

De har simpelthen ikke kunne finde ud af, hvorfor et grønlandsk barn på 22 måneder var så alvorlig sygt.

Det skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse.

Barnet viste alvorlige tegn på meningitis og tuberkulose, men intet behandling virkede efter hensigten og barnets tilstand blev mere og mere alvorlig.

Og man blev nødt til at søge om hjælp udefra. Derfor kontaktede man i marts 2021 professor Trine Hyrup Mogensen og hendes forskningsgruppe på Institut for Biomedicin ved Aarhus Universitet.

Analysen af barnets genetiske arvemasse var overraskende. Forskerne opdagede en defekt i et gen, som hedder IFNAR2. En gendefekt hos folkeslag af inuitafstamning i Grønland, Canada og Alaska.

»Vi troede først ikke, det betød noget, for det er en ny mutation, der ikke optræder i databaser som sygdomsfremkaldende,« forklarer Trine Mogensen.

Trine Hyrup Mogensen

Forskerne lavede analyser af patientens celler. Det stod hurtigt klart, at patientens celler slet ikke var i stand til at stå i mod og lave et antiviralt respons. Cellerne kunne ikke danne et signalmolekylet, der normalt frigives af celler under virusinfektioner for at mobilisere kroppens forsvarsmekanismer.

I patientcellerne var der ukontrolleret virusproduktion, og cellerne døde simpelthen.

Trine Hyrup Mogensens gruppe kom i kontakt med nogle britiske forskere, der havde fokus på børn fra Alaska og Canada.

Børnene døde eller blev meget syge efter covid-infektion, influenza eller to-tre uger efter MFR-vaccine. Det er meget usædvanligt, lød det fra Trine Hyrup Mogensen.

Det viser sig, at 1 ud af 1.500 har arvet gendefekten fra begge forældre og dermed er ekstremt sårbar over for virusinfektioner og vacciner med levende virus som for eksempel MFR-vaccinen.

»Opdagelsen medfører, at der bør sættes ind med screeninger. Samtidig er det ekstremt vigtigt, at der ikke opstår antivaccine-reaktioner i de befolkninger, der er berørt. I Grønland tager 80 procent imod MFR-vaccinen, men tallet er kun 40 procent i de afsidesliggende byer,« forklarer Trine Hyrup Mogensen, der er i kontakt med den lægelige overordnede i Grønland.