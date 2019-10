Den digitale tyv går ofte efter det svageste led, børnene. Forældrene skal mere på banen, mener Børns Vilkår.

Børn er lette ofre for kriminalitet på nettet, hvor de for eksempel snydes til at afgive personlige oplysninger eller til at trykke på links, der kan give hackere adgang til deres computere.

Men mange børn ved ikke bedre, og derfor er der et behov for, at forældre får en hjælpende hånd, så de bedre kan tale med deres børn.

Det fortæller direktør i Børns Vilkår Rasmus Kjeldahl.

- Lige så meget som vi lærer vores børn at færdes sikkert i trafikken, er det i dag også en del af forældreopgaven, at vi lærer vores børn at færdes sikkert på nettet.

- Børnene er rykket ud på internettet, og derfor rykker forældrerollen også derud. Men mange forældre har ikke kompetencerne til at tale med deres børn om det digitale liv - og det vil vi så give dem, siger Rasmus Kjeldahl.

Børns Vilkår og TDC Group har derfor lanceret en kampagne, der skal klæde forældre bedre på, så de ved, hvilke farer der lurer på nettet - og hvordan de skal håndtere dem.

Selv om kampagnen er et fint initiativ, kan en kampagne ikke alene løse den udfordring, der er med børns onlinesikkerhed.

Det mener Stine Liv Johansen, der er formand i Medierådet for Børn og Unge.

- Vi skal ud og være sammen med forældrene. Vi skal ud på forældremøder og have materialer med, så vi både kan komme i dialog med forældre, lærere og pædagoger.

- Der er noget her, vi bliver nødt til at diskutere på forældremøderne på lige fod, som vi diskuterer tidspunktet for at drikke alkohol, eller hvad en fødselsdagsgave skal koste, siger hun.

Medierådet for Børn og Unge arbejder blandt andet med at udvikle materialer til forældre med børn i grundskolen om børns digitale liv.

De har allerede udviklet en række materialer til mellemtrinet, men forhåbningen er, at der også kommer materialer til resten af grundskolen og børnehaverne.

