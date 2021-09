Børnefamilier kan se frem til et efterår uden bekymringen om, at hele klasser sendes hjem, hvis nogen i klassen er smittet med Corona.

Nu skal skolebørn, der er nære kontakter til en smittet, nemlig ikke længere sendes hjem. Det er kun den smittede elev, der skal gå i selvisolation, mens de øvrige elever kan nøjes med at blive testet, så de kan blive i skole eller daginstitution.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Men det kommer ikke til at gøre den store forskel for eleverne på Herningvej skole.

»Vi oplever, at det ofte er forældrene, der gerne vil holde børnene hjemme, hvis de skulle være nære kontakter for at være på den sikre side,« siger skoleleder Jette Hansen og fortsætter:

»Og så har vi en aftale om, at så længe de følger fjernundervisningen hjemme, så får de ikke fravær.«

Den nye regel kan dog få betydning for opdelingen af elever på Herningvej skole. For hvis smitten blandt eleverne går amok til efteråret, så vil skolen igen holde eleverne adskilt klassevis.

Skoleledere har frygtet efteråret, fordi det kan være svært at smitteopspore. Nu er det kun den smittede elev, som sendes i isolation. Resten skal testes. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Skoleledere har frygtet efteråret, fordi det kan være svært at smitteopspore. Nu er det kun den smittede elev, som sendes i isolation. Resten skal testes. Foto: Ida Marie Odgaard

»Ellers er det svært at lave smitteopsporing, og derfor er det måske fint, at den her nye regel kommer,« siger Jette Hansen.

Med den nye retningslinje understreger Sundhedsstyrelsen, at det er endnu vigtigere at holde fast i de gode hygiejnerutiner.

Derfor søsætter Sundhedsstyrelsen i denne uge en kampagne, hvor fokus er den gode hygiejne.