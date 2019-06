Fire ud af 10 børn bliver solskoldede i deres sommerferie, viser en ny rapport om danskernes solvaner. Derfor skal forældre blive bedre til at beskytte deres poder mod solen, mener Kræftens Bekæmpelse.

»Jeg har selv en ung mand derhjemme på 18 år, og det kan være svært at få ham til at huske at smøre sig ind i solcreme. Med de yngre børn er det lidt lettere, og også dér bør vi som forældre træde i karakter, og sikre, at de altid er solbeskyttet,« siger Peter Dalum, projektchef i Kræftens Bekæmpelse.

I rapporten fra Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden angiver fire ud af 10 forældre, at deres hjemmeboende barn under 18 år blev solskoldede i sommerferien sidste år.

Det er bekymrende, fordi børn og unges hud er særligt udsat, når det kommer til uv-stråling.

»Børns hud er mere følsom, fordi deres hudceller hurtigere deler sig. Så jo tidligere de udsættes for skadelige uv-doser fra solen, desto længere tid har skaderne til at udvikle sig til hud- og modermærkekræft senere i livet. Derfor er det bekymrende, at så mange børn bliver solskoldede,« siger Peter Dalum.

Så mange har kræft i huden: Hvert år konstateres 16.800 nye tilfælde af kræft i huden. Heraf er 2300 tilfælde modermærkekræft. UV-stråling fra den naturlige sol og solarier er skyld i 90 pct. af alle tilfælde af hud- og modermærkekræft. Kilde: Kræftens Bekæmpelse.

35-årige Kirsa Boss Lyhne er en af de forældre, der synes, det sommetider kan være en udfordring at beskytte sine børn mod solens stråler.

Hun har to drenge på fem og syv år, der begge er meget lyse i huden og derfor skal passe ekstra på i solen.

»Den største udfordring er, når jeg sender mine børn i skole og børnehave, hvor de ikke i samme grad som herhjemme bliver smurt ind i solcreme,« siger hun.

Kirsa Boss Lyhne og hendes to drenge. Foto: Privat. Vis mere Kirsa Boss Lyhne og hendes to drenge. Foto: Privat.

Drengene er meget glade for at opholde sig i vand, når familien på fire holder ferie sydpå. Men der har Kirsa Boss Lyhne fundet en løsning, der lader til at virke.

Hun iklæder drengene uv-dragter og kasketter, der dækker nakken, samtidig med at de får faktor 30 eller 50 på.

Få hjælp til at undgå solskoldning: Med den gratis app UV-INDEKS kan du få information om, hvornår det er tid til at beskytte dig selv og dine nærmeste mod solen. App'en tager højde for din personlige hudtype og fortæller, hvor længe du kan opholde dig i solen ved et givent UV-ideks, før du bliver solskoldet. App'en er gratis og kan hentes i App Store eller Google Play.

Når UV-indekset er på 3 eller derover, bør man beskytte sig mod solen. Det gælder både i udlandet og i Danmark .

På en god sommerdag i Danmark bliver UV-indekset højest 7, og på feriedestinatiooner i Sydeuropa kan det komme helt op på 12. Kilde: Kræftens Bekæmpelse.

»Da de var små, kaldte vi det for tryllecreme. Den går ikke længere, men de brokker sig ikke over at skulle have det på, selvom de synes, det er lidt klistret at få i hovedet,« siger moderen.

De fleste børn solbeskyttes, når de holder ferie, viser rapporten. Men for mange går det alligevel galt, fordi de overraskes over solens styrke.

Kirsas to drenge på ferie og en tur i poolen, hvor de kan være særligt udsatte for solen. Foto: Privat. Vis mere Kirsas to drenge på ferie og en tur i poolen, hvor de kan være særligt udsatte for solen. Foto: Privat.

»Vi er jo et folkefærd, som holder meget af at være i solen, især når vi rejser. 40 pct. af børnene bliver skoldede, så det tyder jo på, at vi stadig har meget at lære,« siger Peter Dalum.

Han er dog fortrøstningsfuld i forhold til de kommende generationer:

Sådan undgår du kræft i huden: Søg skygge mellem 12 og 15

Brug solhat og tøj, der dækker krop, overarme og lår.

Brug solcreme dér, hvor tøjet ikke dækker - mindst faktor 15 i Danmark og mindste faktor 30 på solferie.

Undgå solarium Kilde: Kræftens Bekæmpelse.

»Jeg tror, mange af de børn, der er opvokset med en anden solbeskyttelsesadfærd end for 20 år siden, vil være bedre til at bruge solcreme, søge skygge og bruge solhat i fremtiden. Det kan vi allerede nu se fra f.eks. Australien, hvor tilfældene af hud- og modermærkekræft er faldet efter en ændret adfærd,« siger projektchefen.

Kirsa Boss Lyhne venter lige nu parrets tredje barn. Derfor bliver det ikke til ferie sydpå i år. Men uv-dragte, solcreme og hat er stadig fast inventar i feriedagene herhjemme.