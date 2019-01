Da B.T. gik en tur i København Zoo den 1. januar, var det ikke alle børnene, der havde hørt Dronningens opsang til den yngste generation, da hun nytårsaften valgte at tale direkte til de danske børn i sin nytårstale.

Der var også en enkelt, der slet ikke vidste, hvem hun var. Men budskabet om at være en god kammerat og ikke altid tænke på sig selv, det gik dog rent ind hos de unge mennesker.

»Jeg tror, at hun mener, at man skal være god ved sine venner. Jeg kender godt det med, at nogen bliver holdt udenfor,« siger Markus Meinert på 10 år.

»Det er fornuftigt, det hun siger, fordi så kan man hjælpe andre,« siger han.

Dronningen valgte for første gang i nogle af sine 47 nytårstaler at tale direkte til en befolkningsgruppe. Nemlig børnene. Dronningen talte om, at man skal være opmærksom på andre. Ikke bare sig selv.

»Det vigtige er ikke, hvordan du ser ud, eller hvad du har opnået. Men hvem du er, og hvordan du er over for andre - dine venner og kammerater. Hvis man har så travlt med at opnå det bedste for sig selv hele tiden, kan man slet ikke se, hvordan andre har det,« sagde hun i sin tale og fortsatte:

»Man skal give sig tid til at mærke, om en ven er ked af det. Der skal være tid til at forstå, om man har sagt noget, der sårer en anden, eller har drillet for meget. Så må man se at få det gjort godt igen,« sagde dronning Margrethe.

Otteårige Anton Blach Vestergaard tænker angiveligt selv en del over tingene. Selv uden Dronningens formaninger.

»Jeg synes, det er godt, hun siger det. Jeg tænker hver nat, at verden skal blive et bedre sted,« siger han uden tøven.

Hvordan skal den blive bedre?

»Hvis alle opfører sig ordentligt, og ingen er kede af det. Jo altså, der er jo altid nogle, der er kede af det, men i hvert fald skal der ikke være nogen, der driller,« siger Anton.

Han forklarer, at han har oplevet drillerier på skolen.

»Der er nogle i de andre klasser, som driller. Man er en god kammerat ved at lade være med at drille eller slå eller lege dumme lege, hvor man holder de andre udenfor,« siger han.

Matilde Josefine Closter på fem år er også enig med Danmarks dronning..

»Det er vigtigt at være en god kammerat. Det er man, når man lader være med at drille,« siger hun.

»Mine venner er gode kammerater, så jeg ved ikke, om der er for mange, der driller,« siger Matilde.

»Det er rigtigt. Vi bruger vores telefoner lidt for meget. Man kunne tegne. Eller ringe til nogen og spørge, om de kunne lege,« siger ni-årige Karla (i midten).»Jeg synes, det bedste er at lege med min bedste veninde. Vi kan godt blive sure på hinanden, men vi bliver altid gode venner igen, fordi vi siger undskyld til hinanden,« siger Vigga på syv år (tv.)»Hvis man er en god kammerat, så går man over og spørger, om ens venner er okay, hvis de er kede af det,« siger Josefine på ni år (th.)»Jeg ser film på iPad. Jeg ser en film, der hedder 'Tarzan', med en megastor gorilla i,« siger Anton på fem år om sine vaner med elektronisk underholdning.

Dronningen talte også om, at danskerne er for meget på de sociale medier. Hun brugte endda ordet 'facetime' i sin tale i forbindelse med sin omtale af danskernes mulighed for at tale til hinanden direkte, uanset hvor de står på kloden.

Men denne teknologi har en tendens til at være 'mere overfladisk og mindre nærværende', forklarede Dronningen. Og nogle gange kunne man komme til at såre andre, fordi man glemmer, at der er rigtige mennesker i den anden ende af røret eller bag skærmen.

»Vi bruger vores telefoner lidt for meget,« siger Josefine på ni år.

»Man kunne også ringe til nogen og spørge, om de kunne lege. Eller man kunne tegne,« siger Karla, der er også er ni år.