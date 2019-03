Hvert år sætter Danmarks Naturfredningsforening fokus på affald i naturen med en affaldsindsamling.

I løbet af ugen skal over 100.000 børn og unge rydde op i naturen. Det sker som en del af den årlige affaldsindsamling, som Danmarks Naturfredningsforening står bag.

I år har indsamlingen særligt fokus op cigaretskodder. For hver dag ender flere millioner skodder nemlig i naturen, fortæller foreningens præsident, Maria Reumert Gjerding.

- Cigaretskodder er den hyppigste type af affald, som vi finder ude i naturen. Derfor synes vi, at det er relevant at sætte fokus på.

- Det er jo et problem, fordi fugle kan tro, at det er mad og derfor komme til at spise det. Og så er der giftige stoffer, som frigives, når skodderne bliver nedbrudt i naturen, hvilket tager fem til ti år, siger hun.

Maria Reumert Gjerding tilføjer desuden, at der i skodderne også findes mikroplastik. Derfor bidrager de mange millioner cigaretskodder også til mikroplast-problematikken.

Omkring 146.000 børn fra skoler og daginstitutioner har tilmeldt sig og sagt ja til at rydde op i naturen i løbet af ugen. Det er en rekordstor tilslutning, fortæller Maria Reumert Gjerding.

Det hele kulminerer på søndag, hvor mere end 1000 private arrangører som spejder- og idrætsforeninger, samler borgere til lokale affaldsindsamlinger.

