På en legeplads i Munkebo på Fyn udfoldede der sig en opsigtsvækkende og ubehagelig situation torsdag aften.

En 10-årig pige og hendes veninde blev jagtet væk fra legepladsen af to andre børn, det havde medbragt knive.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

Hændelsen startede, da de to piger havde udset sig et sted på legepladsen, de ville prøve, men den del af legepladsen var allerede optaget af to brødre i seks-syvårs alderen.

Da veninderne spørger, hvornår de kan komme til, trækker den yngste af brødrene en kniv mod de to piger. Det fortæller moren til den ene af pigerne på ti år til Fyens Stiftstidende.

»Lillebroren jagter dem og holder ligesom kniven op foran dem. Storebroren siger til den lille, at han skal lade være med det. Da hun (datteren,red.) ringer til mig, stikker de af,« fortæller Maj-Britt Mogensen.

Ifølge hende fortæller hendes datter, at den ene af brødrene havde en stor brødkniv, mens den anden bar en mindre kniv med takker og en spids.

Datteren skulle have overhørt brødrene tale om, at de havde taget knivene med, da de skulle overnatte på legepladsen, og skulle der så komme en børnelokker, så kunne de stikke børnelokkeren ned.

B.T. har været i kontakt med Maj-Britt Mogensen lørdag morgen. Hun ønsker ikke at fortælle mere om hændelsen. Grunden er, at forældrene til brødrene og skolen de går på er blevet kontaktet, og at der bliver taget hånd om situationen.