Statsministeren blev mødt af burka-protester, da han besøgte en efterskole på grundlovsdag.

Folketingen vedtog 31. maj det meget omdiskuterede tildækningsforbud, som i praksis er en lov mod, at muslimske kvinder går tildækket i Danmark.

Blandt modstandere er forbuddet blandt andet blevet kaldt grundlovsstridigt, og på grundlovsdag 5. juni kulminerede det i en protest rettet mod statsminister Lars Løkke Rasmussen, da han besøgte Ollerup Gymnastikhøjskole, hvor flere efterskoler var samlet for at fejre dagen.

En gruppe elever fra Langelands Efterskole var mødt op i niqab, og det lykkedes efterskolen at tage et utroligt veltimet billede af statsministeren, netop som han fik øje på de unge skoleelever.

Billedet blev kort efter lagt på skolens Facebook-profil, men er nu fjernet igen.

I den tid, hvor opslaget var oppe, var reaktionerne meget blandede. En skrev, at billedet af de unge mennesker giver håb, mens en anden skrev:

'I reklamerer for kvindeundertrykkelse. Flot af efterskolens ansvarlige.'

Forstanderen for Langelands Efterskole, Lone Holme Jensen, bekræftede fredag formiddag over for B.T., at der er tale om elever fra den pågældende efterskole, men at man ikke ønsker at kommentere sagen yderligere.

Fredag eftermiddag kommenterede efterskolen dog alligevel på sagen gennem et Facebook-opslag, hvor der gives en begrundelse for, hvorfor billedet er slettet igen.

Som det fremgår af ovenstående Facebook-opslag, blev efterskolen altså opmærksom på, at det allerede nu er forbudt at være maskeret til et grundlovsmøde, hvorfor de så sig nødsaget til at slette billedet igen.

En af de mange, som nåede at kommentere billedet, var Lars Løkke Rasmussen. Han svarede torsdag på et opslag fra Twitter-brugeren Freja Wedenborg:

Langeland efterskole? Tror nu det er Ollerup Gymnastikhøjskole på grundlovsdag. — Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) June 7, 2018

I tweetet nøjes han med at rette hende i, hvor billedet er taget, og giver ikke udtryk for, hvad han selv synes om elevernes protest.

B.T. har kontaktet Statsministeriets ledende pressesekretær Jakob Bøving Arendt for at få en kommentar til sagen fra Løkke. Han er ikke vendt tilbage.

Tildækningsforbuddet træder i kraft til august.