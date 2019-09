Børn født ved kejsersnit rammes oftere af astma, allergi og gigt, og forklaringen skal muligvis findes i de nyfødtes tarmbakterier.

Astma, allergi og gigt. Børn født ved kejsersnit rammes oftere end andre børn af kroniske sygdomme, der opstår på grund af fejl i immunsystemet.

Forklaringen skal muligvis findes i de nyfødtes tarmbakterier, skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Det lyder måske ikke ligefrem overraskende. Børn født ved kejsersnit kommer ved fødslen i kontakt med nogle andre bakterier end børn, der fødes vaginalt.



Men dette kan ifølge et nyt studie i Nature have konsekvenser for barnets immunsystem.

Fødslen har nemlig stor betydning for barnets mikrobiomer (tarmflora). Hvor bakterierne hos børn, der fødes vaginalt, er betinget af børnenes mor, viser studiet, at det forholder sig anderledes for børn, der fødes ved kejsersnit.

Børn født ved kejsersnit havde flere bakterier fra selve hospitalsmiljøet - inklusive bakterier, der udviste antimikrobiel resistens. Undersøgelsen kan derfor være med til at forklare den høje forekomst af astma og allergi blandt mennesker født ved kejsersnit, skriver The Guardian.

Men det betyder ikke, at man skal afholde sig fra at få et kejsersnit, hvis det er nødvendigt.

»I mange tilfælde er kejsersnit en procedure, der redder liv, og det kan sagtens være det rigtige valg for en kvinde og hendes baby,« fortæller fødselslægen Alison Wright til The Guardian.

Efter seks til ni måneder var der ikke længere forskel mellem de to gruppers tarmbakterier, og forskerne mangler derfor fortsat at finde ud af, hvordan tarmbakterierne har indflydelse på barnets immunsystem.

