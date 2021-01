Nyfødte kan forvente at blive 102,1 år i gennemsnit. De ekstra år bliver ikke ren fritid, siger økonom.

Børn født i 2021 kan forvente at leve mere end 100 år, og hvis det skal hænge sammen for Danmarks økonomi, vil det kræve flere år på arbejdsmarkedet end hidtil.

Sådan lyder vurderingen fra Carsten Holdum, der er forbrugerøkonom hos pensionsselskabet PFA.

- Vi kan ikke længere have en pensionsalder på 65 år, som den var engang. Det er der ikke økonomi til, hvis vi bliver 100 år.

- Det er en samfundsudfordring, når der kommer flere ældre, som lever længere.

- Man må nok indse, at den øgede levetid ikke kun kan veksles til fritid. For at få økonomien til at hænge sammen, er det nødvendigt, at vi arbejder længere, siger han.

FN's børneorganisation, Unicef, har fredag udgivet en fremskrivning for forventet levealder for de babyer, der bliver født i 2021.

Prognosen lyder, at danske babyer kan forvente at blive 102,1 år i gennemsnit.

I PFA har man ikke prognoser for forventet levealder for nyfødte. Men Unicefs tal flugter med den udvikling i levealder, som ses i Danmark.

Politisk er der allerede til en vis grad taget højde for, at vi lever længere.

I 2006 blev der indgået et stort velfærdsforlig om at lade folkepensionsalderen stige gradvist, i takt med at levetiden stiger. Det skal dog løbende vedtages i Folketinget.

I år er folkepensionsalderen 66,5 år. Den står til at stige til 74 år frem mod 2070.

Spørgsmålet er, hvor lang tid pensionsalderen skal blive ved med at stige.

Carsten Holdum forestiller sig, at man kan løse en del af udfordringen ved en mere fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet end i dag, hvor folk ofte går på pension fra den ene dag til den anden.

- Nogle vil i fremtiden fortsætte med at arbejde på fuld tid længere tid, fordi de har lyst. Mens andre vil have sparet op til at kunne trække sig tidligere tilbage, og en tredje gruppe seniorer vil arbejde på nedsat tid.

- Det er en dynamik, som allerede er i gang, siger han.

Den forlængede levetid kan ifølge Carsten Holdum også betyde, at man ikke længere vil kunne nøjes med det traditionelle spor, hvor man tager en uddannelse, som man binder sit arbejdsliv op på. Mange vil nok være nødsaget til at skifte spor midtvejs.

/ritzau/