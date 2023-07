Et forlist ægteskab, der fik konen til at finde en ny partner, blev for meget for en jordansk mand.

Han tog parrets døtre og stak af til hjemlandet uden morens vidende. Nu kæmper hun på femte år for at få pigerne hjem til Danmark igen.

Den sag kunne B.T. afsløre torsdag morgen, og den danske læge, som er havnet i en umulig situation, er langt fra den eneste.

Problemet med børn, der forsvinder fra Danmark eksisterer nemlig i stor stil.

Alene sidste år behandlede Koordinationsudvalget for Børnebortførelser 62 sager om i alt 95 børn, som er bortført til udlandet.

Børnebortførelser ud af Danmark - behandlede sager. 2022: 95 børn. 2021: 75 børn. 2020: 95 børn. 2019: 100 børn. 2018: 94 børn. 2017: 93 børn. Kilde: Social- Bolig og Ældreministeriet

Fælles for alle børnebortførelser er, at det er en af børnenes forældre, der har valgt at bortføre børnene mod den anden forælders vilje eller uden deres vidende.

Siden 2017 har Danmark haft øget fokus på problematikken ved blandt andet at oprette Koordinationsudvalget for Børnebortførelser, så den efterladte forælder har så gode betingelser som muligt i sin kamp for at få sit barn eller sine børn tilbage.

Alligvel er antallet af bortførte børn ikke faldet.

B.T. ville gerne spørge social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil om, hvorvidt der skal gøres yderligere for at få tallet ned, men hun er på sommerferie.