Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Borgere, der kører knallert gennem skolegården, lufter hund uden snor eller overfuser og chikanerer børnene.

Det er hverdag i en af de mindste skolegårde på Frederiksberg, der også fungerer som smutvej, og som derfor er blevet en af de mest befærdede.

Men det fører ALTSÅ til konfrontationer, og derfor vil Frederiksberg Kommune nu forsøge sig med en løsning, der skal mindske problemerne. Det skriver TV 2 Lorry.

Det drejer sig om en sti, der strækker sig langs Skolen På Nyelandsvejs skolegård, og som samtidig fungerer som smutvej mellem Nyelandsvej og Frederiksberg Centret.

»Der er nogle, som ikke opfører sig ordentlig over for børnene,« siger skoleleder Maike Raahauge til TV 2 Lorry.

En optælling, som politikerne i kommunen har fået tilsendt, viste i slutningen af sidste år, at 1.038 personer på en enkelt dag gik, kørte eller løb gennem skolegården mellem klokken 7 og 17.

Nogle af de passerende i skolegården ryger børnene op i hovedet eller kører på knallert, ligesom skolebørnene ifølge TV 2 Lorry overfuses og chikaneres af forbipasserende.

Molly Kørner Toldam, der er elev i 4. klasse på skolen, har tidligere fortalt til Frederiksbergliv, at de passerende eksempelvis råber til børnene, at de skal flytte sig.

»Det er ikke rart at få kommentarer fra voksne. Man får sådan en lille knude i maven. Da jeg var mindre kunne en kommentar fra en voksen ødelægge mit frikvarter,« siger hun til Frederiksbergliv.

Hun er formand for »det lille elevråd« på skolen, der står bag optællingen, og SOM samtidig har skrevet et brev til Frederiksberg Kommunes undervisningsudvalg. Udvalget har nu enstemmigt besluttet, at der skal opsættes låger i begge ender af den sti, der går gennem skolegården.

Det skal få færre til at bruge smutvejen ved at gøre det tydeligt, at man går ind på skolegårdens område.

Skolens elever og ledelse havde dog håbet på mere – eksempelvis at man kunne lukke stien af i skoletiden.

De to låger er blevet sat op i denne uge, og effekten skal evalueres om seks måneder.

Denne artikel er fra Berlingske.