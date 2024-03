Det er en russisk hackergruppe, som står bag angreb mod danske hjemmesider, skriver flere medier.

En række kommunale hjemmesider har været udsat for overbelastningsangreb de seneste dage.

Det skriver flere regionale TV 2-medier.

Søndag gjaldt det Thisted og Odense Kommune, mens det mandag er gået ud over Horsens, Helsingør og Vejle.

Ifølge TV Syd har også Esbjerg Kommunes hjemmeside været under angreb.

Det er såkaldte DDoS-angreb, der har forsøgt at overbelaste hjemmesiderne.

De har til formål at oversvømme eksempelvis en server med forespørgsler. Det kan få serveren til at bryde sammen.

Et overbelastningsangreb er dog sjældent skadeligt på længere sigt.

Ifølge flere medier er det den russiske hackergruppe NoName057, som tilsyneladende angriber danske hjemmesider som gengældelse for Danmarks løfte om fortsat støtte til Ukraine.

Og det kommer til at fortsætte, så længe Danmark fortsat støtter landet, lyder det mandag fra gruppen på beskedtjenesten Telegram. Det skriver TV 2.

I Thisted forsøger man at finde ud af, hvordan kommunen bedre kan beskytte sig, i tilfælde af at det sker igen i fremtiden.

- Denne gang var det jo bare sådan et overbelastningsangreb, men man kan selvfølgelig ikke lade være med at tænke, hvad bliver det næste, siger borgmester Niels Jørgen Pedersen (V) til TV Midtvest.

Flere kommuner forsøger at berolige borgerne med, at de ikke er blevet ramt på data. Det er blot driften af hjemmesiden, der har været lagt ned.

Både Vejle og Helsingør Kommune oplyser, at det lykkedes at afværge mandagens angreb, inden hjemmesiderne gav op.

Søndag endte også Københavns Lufthavn, Movia og Trafikstyrelsen som ofre for overbelastningsangreb. Også her tog hackergruppen NoName057 ansvaret for dem.

Efterfølgende gav lufthavnen udtryk for, at angrebet virkede mere professionelt organiseret end tidligere set.

/ritzau/