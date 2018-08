En af Danmarks helt store jagtejendomme på Nordfyn er solgt til selskabet Vision Properties, som dynekongen Lars Larsen er medejer af.

Forretningsmanden Palle Skov Jensen, der ejer Jensens Bøfhus, har solgt sin meget store jagtejendom i nærheden af Bogense for et formentlig stort millionbeløb.

Det drejer sig om ejendommen Skåstrup-Nyhave, som gennem længere tid har været annonceret til salg.

Ejendommen blev annonceret i juni 2017 til en udbudspris på 59 millioner kroner, men prisen blev justeret ned til 49 millioner kroner sidste efterår.

Nu er den solgt.

- Jeg kan bekræfte, at ejendomsselskabet Vision Properties, som Lars Larsen er medejer af, har købt ejendommen, oplyser kommunikationsdirektør i Jysk, Rune Jungberg Pedersen, til TV 2/Fyn.

Det samlede område omkring ejendommen er på 251 hektar og ligger vest for Bogense. En del af skovene har tidligere været ejet af Gyldensteen Gods, men skovene og landejendommene i området er gennem årene blevet opkøbt af Palle Skov Jensen og hans selskaber, så der i dag er tale om et stort sammenhængende areal med både skov og agerjord.

TV 2/Fyn ville gerne have haft en kommentar fra Lars Larsen, men Rune Jungberg Pedersen oplyser, at Lars Larsen ikke har mulighed for at stille op til interview. Det har heller ikke været muligt at få oplyst, om ejendommen er solgt til den annoncerede pris.

Da ejendommen blev annonceret til salg, kunne man blandt andet læse, at skovene byder på jagt af fasan og råvildt.

- Jagten på Skåstrup-Nyhave er særdeles god og varieret. Jagtmulighederne omfatter masser af vilde ænder og gæs, en god bestand af råvildt og dåvildt, samt fast udsætning af fasaner, skrev ejendomsmægler Asger Olsen.

Rigmænd bag selskabet

Selskabet Vision Properties, som står bag købet, er ejet af Jysk Holding A/S og Schou Ejendomme A/S. Virksomheden har fokus på opkøb og renovering af ejendomme med henblik på salg og udlejning til private og erhverv.

Schou Ejendomme A/S er grundlagt af rigmanden Jørgen Schou i 1990. Virksomheden driver aktiviteter med investering og administration for datterselskaber og associerede virksomheder med fokus på udvikling og salg af ejendomme, golfbanedrift og skovdrift.

Herudover er virksomheden aktiv inden for online auktioner, non-food engros, professionel hestesport, bil- og lastbilsalg og meget mere.

Desuden var det Schou-familien, som i 1992 etablerede golfbanen Royal Oak i Jels, som er opbygget efter international standard og er kendt for at være en af Danmarks mest velplejede baner med nogle af de hurtigste greens i landet.

I dag har også Lars Larsen fra Jysk købt sig ind i Royal Oak.

TV 2/Fyn har forsøgt at få en kommentar fra Jørgen Schou Holding A/S, men direktør Jens Bolding Jensen takker venligt for henvendelsen og oplyser, at selskabet ikke har nogen kommentarer.

Bøfkongens jagtselskaber

Palle Skov Jensen, som bor i Odense og står bag restaurantkæden Jensens Bøfhus, har gennem længere tid været presset på sin forretning. Sidste efterår fik selskabet økonomisk hjælp fra en række fynske erhvervsfolk.

Han har selv i perioder opholdt sig på ejendommen, som også omfatter et hovedhus lige ud til havet med en herskabelig park.

Derudover er der otte udlejningsboliger og nogle driftsbygninger i tilknytning til det område, som nu er solgt.