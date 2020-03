Det er ikke alle, der kan finde ud af at overholde forbuddet mod at forsamles flere end ti personer.

Det gør sig ikke mindst gældende på Københavns fodboldbaner og udendørsarealer. Her må ordensmagten flere gange dagligt opløse større forsamlinger af fodbold-ivrige unge.

Bødehæftet bliver ind imellem hevet frem, skriver Lorry, mens politiet andre gange henstiller til fornuften, når de unge samles i grupper - også selv de faktisk holder sig inden for forsamlingspåbuddets rammer.

For ‘corona smitter jo, og det skelner ikke mellem, om man er ni eller ti samlet,’ forklarer leder af nærpoliti Nordøst i Københavns Politi, Jonas Wybrandt.

Unge i hovedstaden har det dog med at se stort på, at mange offentlige udendørsområder er lukket af i København. Særligt det gode vejr lader til at gøre fodboldtrangen så stor, at der blæses på reglerne.

Men det slår politiet altså jævnligt ned på.

»Vi kan se en tendens over hele byen, hvor boldbaner og andre fritidsaktiviteter bliver benyttet. Vi har været ude på steder, hvor der var skiltet. Der har vi sagt, at de ikke må være,« siger Jonas Wybrandt.

Han opfordrer forældre til at tage en snak med deres børn om, at det smitter, når man er sammen. For ‘den bedste måde at være sammen på er ved at være hver for sig,’ siger han.