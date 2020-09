Unge cyklister har svært ved at overholde færdselsreglerne i de meget trafikerede kryds. Det har fået dem til at stikke ud i uheldsstatistikkerne.

Østjylllands Politi har reageret ved at gå på gaden i Aarhus og føre kontrol med cyklisterne i den travle morgentrafik i byen.

Det skriver TV 2.

Hele 245 bøder er blevet langet ud af politiet på fem dage. De er uddelt ved de trafikerede kryds tæt på uddannelsesinstitutionerne i byen.

De mange overtrædelser sker særligt omkring studiestart i månederne september, oktober og november, og mange unge studerende kommer her ud for ulykker på cyklen.

Bøderne er primært uddelt til personer, der ikke gider at vente på grønt i et højresving.

De tager derfor turen op på fortovet i stedet. Denne overtrædelse af færdselsloven resulterer i en bøde på 700 kroner.

Vicepolitiinspektør for færdsel ved Østjyllands Politi, Heine Hansen, melder, at kontrollen og bøderegnen tjener et vigtigt formål. Det har fået unge i alderen 20-29 år til at stikke ud i uheldsstatistikken

»Overordnet set handler det om, at vi ønsker at få bragt antallet af uheld med cyklister ned,« siger han til TV2 Østjylland