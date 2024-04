Siden 1. oktober er der kommet 15 millioner kroner ekstra ind i den danske statskasse.

Det skyldes, at 10.000 bilister i dieselbil har kørt i miljøzoner uden partikelfilter i Aarhus, Aalborg, Odense, København og på Frederiksberg, hvilket er ulovligt.

En regel, der blev indført 1. oktober.

Det fremgår af en oversigt, som Miljøstyrelsen har udleveret til Gjensidige, oplyser sidstnævnte i en pressemeddelelse.

Ifølge Gjensidige er det dog ikke nødvendigvis et udtryk for, at bilisterne ignorerer den forholdsvis nye regel.

Det kan lige så vel handle om uvidenhed og usikkerhed, mener Lene Rasmussen, der er skadedirektør i Gjensidige.

»Det er kun et halvt år siden, at de nye regler trådte i kraft, og det er mit indtryk, at mange ejere af dieselbiler enten ikke har været opmærksomme på reglerne, eller at de måske har troet, at de ikke var omfattet af dem. Og derfor tror jeg, at antallet af bøder vil falde den kommende tid,« siger hun.

Kører man i miljøzonerne uden partikelfilter, udløser det en bøde på 1500 kroner.

Målet med den nye regel er, at partikelforureningen skal mindskes i de store byer.

Er du i tvivl om de nye regler, kan du læse mere HER.