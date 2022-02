Farlige og ulovlige venstresving på en vej i Københavns Nordvestkvarter har fået politiet til at tage affære.

Efter B.T. har kunnet fortælle, hvordan eksempelvis en stor lastbil blev filmet bryde færdselsloven, da chaufføren med overlæg ignorerede et blåt påbudsskilt, har Københavns Politi valgt at gå målrettet til værks.

På én dag har ordensmagten således udskrevet bøder for færdselsforseelser på stedet for hele 15.000 kroner, oplyser politiet.

Naboer til T-krydset, hvor bilister efter en større trafiksikring i området nu kun må dreje til højre, har råbt op om de mange, mange lovbrud, der sker dagligt.

Det er på den baggrund, at Københavns Politi sidste fredag foretog en målrettet indsats.

Henvendelserne handler primært om, at bilister ikke respekterer det nyopsatte helleanlæg og de nye skilte med påbudt kørselsretning, ligesom bilisterne laver U-vendinger ind over spærreflader i forlængelse af helleanlægget, lyder det.

I forbindelse med indsatsen blev 10 bilister sigtet for at lave ulovlige u-vendinger, hvilket som udgangspunkt giver en bøde på 1500 kroner.

»En mulig forklaring på, at flere overtræder færdselsloven i krydset, kan være, at vejforløbet på Frederiksborgvej er nyt, og at nogle bilisters navigationssystem måske ikke er opdateret, så bilens gps anviser dem noget forkert i krydset,« siger leder af nærpolitiet i Nordvest, Carsten Reenberg og fortsætter:

Det har tidligere været muligt – og lovligt – at dreje til venstre fra Glasvej ud på Frederiksborgvej. Foto: Google Maps Vis mere Det har tidligere været muligt – og lovligt – at dreje til venstre fra Glasvej ud på Frederiksborgvej. Foto: Google Maps

»Vi opfordrer alle bilister til at orientere sig løbende og følge færdselsreglerne på stedet, så alle kan færdes trygt og sikkert i krydset.«

Nærpolitiet vil i den kommende tid have en øget tilstedeværelse i det pågældende vejkryds.