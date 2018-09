Busselskabet Movia har de seneste år sat den ene rekord efter den anden i at udskrive bøder til deres passagerer. 2018 bliver ingen undtagelse.

I årets første otte måneder har Movia udskrevet 36.731 bøder til en samlet værdi af godt 27,5 millioner kroner. Det er en stigning på knap 29 procent i forhold til samme periode af 2017, viser tal fra Movia, som B.T. har fået indsigt i.

»Selvfølgelig skal man ikke snyde med sin billet, men vi mangler indsigt i, hvorfor de her bøder bliver udskrevet. Er det fordi, flere snyder? Eller er det fordi, folk mangler en zone på grund af dårlig information?,« siger Rasmus Markussen, politisk medarbejder i Passagerpulsen, Forbrugrrådet Tænk, til B.T.

Fortsætter Movias kontrollører med at udskrive bøder i samme tempo som hidtil i 2018, slår de deres egen bøderekord for et helt år allerede i starten af oktober.

Er det i orden, at Movia bliver ved med at øge antallet af kontrollører?

En rekord, der står for fald, efter Movia for tredje år i træk har sendt flere kontrollører ud i busserne. Det er hovedsageligt vagter fra firmaet Securitas.

»Problemet er, at man med de her øgede kontroller og antal bøder også rammer flere passagerer, hvor det reelt er en fejl, der ligger til grund for, at man ikke har en gyldig billet. I de sager så vi gerne, at Movia udviste noget mere konduite og helt annullerer bøderne,« siger Rasmus Markussen.

Hos Movia lægger man ikke skul på, at det hovedsageligt er et økonomisk motiv, der har fået dem til at optrappe mængden af kontrol og udskrive langt flere bøder.

Buslinjerne 4A og 5C er blevet free flow-busser, hvor passagererne ikke skal forbi chaufføren, før de stiger ind. I stedet kan de gå ind ad midterdørene. Det får flere til at 'glemme' at købe billet, oplyser Movia.

Fakta Så mange bøder har Movia udskrevet om året 2015: 15.034 2016: 37.688 2017: 40.896 2018: 36.731 (første otte måneder)

Da man begyndte at teste konceptet på buslinje 4A, steg den såkaldte snydeprocent fra 3,5 til 11 procent, viste stikprøver.

»Og så fosser pengene altså ud af kassen. Der kunne vi se, at der var et behov for at øge antallet af kontrollører. Det økonomiske fylder enormt meget i forhold til at øge antallet af kontrollører. Vi kan ikke tåle at tabe så mange billetindtægter. Ligger vi og taber 11 procent, er det 200 millioner kroner om året,« siger Eskild Thuesen, ressourcedirektør i Movia.

Generelt har Movia oplevet to typer reaktioner fra passagererne på de ekstra kontrollører. Nogle er tilfredse med, at snydere bliver taget, når de selv har betalt billet. Andre er utilfredse og klager, fortæller Eskild Thuesen.

Uanset hvad har Movia allerede nu besluttet at øge antallet af kontrollører igen i 2019, hvor flere busruter på samme måde som 5C og 4A bliver free flow.

Fakta Antal kontrollører i Movias busser 2015: 16 2016: 31 2017: 40 2018: 49

Og selvom det betyder mere kontrol og højst sandsynligt endnu flere bøder, giver det rigtig god mening, mener Harry Lahrmann, trafikforsker ved Aalborg Universitet.

»Så længe der kommer flere penge ind, end det koster at have kontrollørerne, så giver det jo mening at øge antallet af kontrollører. Det er fornuftigt økonomisk, og des flere kontrollører du har, des færre snyder,« siger Harry Lahrmann.