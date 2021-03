Det vil være strafbart, hvis genåbnede serviceerhverv ikke tjekker coronapas, oplyser Justitsministeriet.

Det kan blive dyrt for frisører og andre liberale erhverv, hvis de ignorerer coronapas efter genåbning. Det oplyser Justitsministeriet til Politiken.

- Det er hensigten, at der vil blive fastsat regler om, at undladelse af at efterkomme reglerne om coronapasset vil kunne straffes med bøde, skriver ministeriet til avisen.

Hvis de erhvervsdrivende bliver taget i ikke at efterleve reglerne, vil det første gang koste 3000 kroner for små erhvervsdrivende.

For mellemstore virksomheder er prisen i førstegangstilfælde 6000, mens bøden for store virksomheder er 12.000 kroner.

Det er tidligere blevet oplyst, at erhvervene risikerer bøder, hvis de bryder reglerne, men bødetaksterne er først nu blevet meldt ud.

Små erhvervsdrivende betegnes som virksomheder med op til ni ansatte, og i anden- og tredjegangstilfælde lyder bøden på 6000 og 9000 kroner.

Mellemstore erhvervsdrivende betegnes som virksomheder med 10-49 ansatte. De skal betale 12.000-18.000 kroner i gentagelsestilfælde.

De store virksomheder, der altså har 50 eller flere ansatte, kan få 30.000-45.000 kroner i bøde i gentagelsestilfælde, skriver Politiken.

Det er ikke kun firmaer, der risikerer bøder for at bryde reglerne om coronapas. Hvis en kunde bliver bortvist af en virksomhed, men personen nægter at forlade stedet, kan det også straffes med en bøde.

Virksomheden kan i så fald ringe til politiet, og hvis personen har overtrådt reglen, lyder bøden på 2500 kroner. Det er på niveau med, hvis man bryder forsamlingsforbud eller ikke overholder regler om mundbind.

Coronapasset er et vigtigt element i den langsigtede genåbningsplan for samfundet. Man skal kunne fremvise dokumentation på, at man enten er vaccineret eller er blevet testet negativ maksimalt 72 timer forinden.

Den 21. april åbnes med coronapas udendørsservering på restauranter og caféer med videre, museer, kunsthaller samt biblioteker.

I maj bliver der blandt andet åbnet op for teatre og biografer og indendørs servering på restauranter. Også her bliver det et krav, at man kan fremvise passet for at få adgang.

/ritzau/