De tager Danmarks dyreste billeder.

Og de er effektive.

Siden 2021 har de såkaldte 'stærekasser' blitzet hele 111.182.200 kroner i bøder i statskassen.

Det skriver Gjensidige i en pressemeddelelse.

På 20 strækninger er de opsat permanent.

Og her er de de fem stærekasser med flest sager siden 2021:

1. Vildsundsvej 6,3 km mrk., Nykøbing Mors: 17.881

2. Gaabensvej, Nykøbing F: 11.612

3. Vildsundsvej 6,7 km mrk., Nykøbing M: 7.845

4. Aalborgvej, Aabybro: 5.617

5. Bogensevej, Odense: 5.383

Stærekasserne har dog haft en effekt i forhold til folk med hang til en tung fod på speederen.

Fra 2021 til 2022 var der 40 procent færre hastighedsovertrædelser på strækninger med 'stærekasser.'

Det viser tal fra Rigspolitiet.

Om udviklingen siger Henrik Sagild, der er direktør for skade i Gjensidige:

»De strækninger, hvor der er opsat stærekasser, blev særligt udvalgt, fordi der både blev kørt for stærkt og skete for mange ulykker. Og når vi ser så stort et fald i sager om hastighedsoverskridelser på samtlige strækninger, så er det et tydeligt tegn på, at indsatsen virker, og det er i sig selv meget positivt,« siger han.