Charlottehøj Kød & Smørrebrød ApS i Aarhus V skal frem med dankortet efter Fødevarestyrelsen var på besøg 15. december.

Dårlig rengøring resulterede nemlig i en bøde på 15.000 kroner.

Det viser en kontrolrapport.

»I produktionskøkken med utildækket fødevare er der kraftige fedtbelægninger med dråbedannelse i loftet. Emhætten i produktionskøkken har meget kraftig fedtbelægninger. I kølerum er der skimmel lignende mørke belægninger i loftet, belægningen er let aftørlig. Der blev produceret fødevare under kontrolbesøget,« står der som begrundelse for bøden.

I kontrolrapporten har virksomheden selv fortalt, at de er i gang med lofter, og at de har vurderet, at det er tilstrækkeligt at emhætten rengøres én gang årligt.

Kontrolrapporten viser derudover, at virksomheden havde godt styr på egenkontrol, håndtering af fødevarer og godkendelser.

Ejeren af Charlottehøj Kød & Smørrebrød ApS, Thomas Hvorslev Thomsen, er ærgerlig over den sure smiley og bøden.

»Det er, som det er, det kan jeg ikke gøre noget ved. Jeg var klar over, at der var fedtsamlinger i loftet i køkkenet. Jeg var påbegyndt at få styr på det. Jeg havde fikset den ene ende af køkkenet, men ikke den anden. Planen har hele tiden været at få det fikset mellem jul og nytår. Jeg har lige været i Jem & Fix og købe til at få fikset den anden halvdel, når vi lukker på torsdag, og der bliver tid til det.«

Han tilføjer desuden, at kontrollanten og ham må have talt forbi hinanden, da emhætten bliver taget to gange om året.