Problemer med hygiejnen har givet fastfoodkæden Kentucky Fried Chicken en bøde på 10.000 kroner.

Det fremgår af den seneste kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen.

Her fremgår det, at kontrollanter 18. maj aflagde restauranten i det københavnske storcenter Fields et besøg med følgende bemærkninger om renligheden:

»Gulv under inventar fremstår snavset og fedtet med sorte belægninger samt med olie,« lyder det, hvorefter en videre beskrivelse af tingenes tilstand følger:

»Enkelte hjul, kanter samt bordben fremstår snavset og fedtet med gule belægninger. Kant langs gulv ved håndvask fremstår snavset og ødelagt med sorte belægninger.«

Foruden en bøde har Kentucky Fried Chicken (eller bare KFC) fået en sur smiley.

Over for TV 2 Lorry giver fastfoodkæden udtryk for, at man absolut ikke er enig i bedømmelsen, selv om det af kontrolrapporten fremgår, at man på daværende tidspunkt 'ingen bemærkninger' havde.

»Vi har klaget til Fødevarestyrelsen over resultatet af besøget, som vi er uenige i, og afventer endnu deres svar,« lyder det fra KFC i et skriftligt svar til mediet.

Heri pointeres det videre, at man ikke bruger restaurantens gulve, hjul eller ben på inventar – som alle blev beskrevet som snavset og fedtet i kontrolrapporten – i forbindelse med behandlingen af fødevarer.

Der ligger 12 KFC-restauranter i Danmark. Heraf ligger halvdelen af hovedstadsområdet, mens resten befinder sig i Odense (to styk), Herning, Vejle, Aarhus og Horsens.