Når man varmer mad til beboere på et plejehjem, så skal maden være 75 grader varm.

Varmebehandling dræber nemlig både bakterier og virus i maden, og derfor er det også vigtigt at sørge for, at maden har den rette temperatur.

Men det er ikke til at vide, om maden på Bolbro Plejecenter rent faktisk har været 75 grader, når det er blevet serveret for beboerne. For tre gange ud af fem siden september har man på plejecenteret ikke målt temperaturen, som der ellers er krav om, at der bliver gjort en gang om måneden.

Det fremgår af en kontrolrapport fra stedet.

Fødevareministeriet var en tur forbi plejehjemmet 3. februar, og her kunne det altså konstateres, at der tre gange ikke var blevet udført kontrol af den opvarmede mads temperatur. Det udløste en bøde på 5.000 kroner til plejehjemmet.

»Det er selvfølgelig meget beklageligt, at der på Plejehjemmet Bolbro har været disse manglende tjek, og det er vigtigt for os at understrege, at vi som organisation selvfølgelig tager det meget alvorligt,« skriver leder af Bolbro Plejecenter Berit Kuhlmann i et skriftligt svar til B.T.

Plejehjemmet har ellers en lang række af glade smileyer bag sig.

Og i kontrolrapporten er det også tydeligt, at der på alle andre parametre har været styr på både hygiejnen og på de gældende regler.

Derfor har man på plejehjemmet også igangsat en række initiativer for at sikre, at der fremover altid bliver ført kontrol med madens temperatur en gang om måneden.

Lederen på plejehjemmet oplyser i det skriftlige svar, at man blandt andet ved udgangen af februar har uddannet alle medarbejdere på plejehjemmet i egenkontrol. Undervisning i egenkontrol vil desuden blive et fast punkt i introduktionsprogrammet til nye medarbejdere.

Desuden er i alt fire medarbejdere på plejehjemmet blevet udnævnt til særlige ressourcepersoner i egenkontrol. De fire medarbejdere har derfor en ekstra opmærksomhed og skal sammen med det øvrige personale sikre, at kontrollerne foretages, som de skal.