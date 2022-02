Ladcykler proppet med børn og bagage er efterhånden blevet et almindeligt syn særligt i de større byer.

Men noget tyder på, at det ikke bare er børnefamiliernes fortrukne transportmiddel – i hvert fald er cykeltyvene også begejstrede for de store eldrevne cykler.

På bare få dage har i hvert fald fire familier på Frederiksbjerg i Aarhus fået stjålet deres aflåste ladcykler fra gaden, fortæller flere beboere i området. Og tendensen er ikke bare kendt i Aarhus, men er en del af et større problem med cykeltyverier, siger Østjyllands Politi.

Nogle af dem, det er gået ud over, er Bodil-Marie Gade og hendes familie. I weekenden blev det deres tur.

På Stadion Allé i Aarhus har ladcyklen hver dag i fire år holdt parkeret foran deres opgang. Men da Bodil-Marie Gades mand skulle af sted mandag morgen, var den pludselig væk.

»Jeg håbede i første omgang, at vi havde glemt, at vi havde sat den et sted. Jeg tænkte også: 'Gad vide, om det var stormen, der havde taget den', men den er jo alt for tung,« fortæller Bodil-Marie Gade til B.T.

Familien brugte det efterfølgende døgn på at lede efter den i området og håbede på, at den ville dukke op. Men uden held.

I et forsøg på at finde cyklen skrev hun også et opslag i den lokale Facebook-gruppe. Det viste sig hurtigt, at de var flere andre, der var blevet ofre for cykeltyverierne.

Anne Louise Nørmølle bor også på Stadion Allé med familie og ladcykel. Den var sidst i brug søndag aften, og da hun skulle bruge den igen tirsdag, var den pludselig væk.

»Min første tanke var, at den nok var blevet stjålet – og jeg tænkte egentlig: 'Nå okay, så skete det. Der bliver stjålet så mange cykler',« fortæller Anne Louise Nørmølle til B.T.

Men hun havde alligevel også et spinkelt håb om, at den blot var blevet flyttet. Så kom hun i tanke om opslagene på Facebook-gruppen.

»Så opgav jeg at lede.«

Det er første gang for begge, at de får stjålet ladcykler. Men de er tilsyneladende langtfra de eneste.

Josephine Amalie Grigoriou fra Odense har to gange inden for et år fået stjålet ladcykler.

Den seneste cykel, hun fik stjålet i november, blev fundet på en ejendom i det vestlige Odense sammen med omkring 40 andre lad- og elcykler. En dengang 40-årig mand blev efterfølgende varetægtsfængslet i den sag.

Østjyllands Politi fortæller, at tyveri af ladcykler registreres som 'tyveri af cykel', hvorfor de ikke har specifikke tal på, hvor udbredt et problem det er med ladcyklerne.

»Men der bliver desværre stjålet rigtig mange cykler i Aarhus og i resten af landet. Nogle gange er det ladcykler, andre gange er det almindelige cykler. Generelt oplever vi, at rigtig mange ikke kan have dem i fred,« siger kommunikationsmedarbejder Jakob Christiansen til B.T.

Både Bodil-Marie Gade og Anne Louise Nørmølle synes også, det virker mistænkeligt, at der i øjeblikket forsvinder så mange ladcykler.

»Det virker systematisk, når andre oplever det samme inden for få døgn, og jeg tænker, det er foregået om natten, da man ikke bare lige kan køre forbi med en lastbil ved højlys dag og snuppe sådan nogle cykler,« siger Anne Louise Nørmølle.

Begge omtalte ladcykler var aflåst, da de blev stjålet.