20.000 kroner i bøde har tilsyneladende ikke afskrækket en virksomhed i Kolding fra at sælge farlige kosttilskud.

Det til trods for at Fødevarestyrelsen har advaret om, at det kan medføre risiko for hjertestop, hjerneblødninger og skader på skjoldbruskkirtlen, hvis man indtager kosttilskud, som hjemmesiden Ironyou.dk sælger.

Fødevarestyrelsen advarede så sent som i sidste måned forbrugerne mod en lang række produkter til salg på Ironyou.dk.

Hele 57 kosttilskud skulle man holde sig fra.

Ikke desto mindre er Ironyou.dk fortsat med at sælge de sundhedsskadelige kosttilskud.

Det konstaterede Fødevarestyrelsens rejsehold på et opfølgende kontrolbesøg i sidste uge i virksomhedens fysiske butik.

Det er tale om kosttilskud, der er særlig populære blandt bodybuildere.

Det gælder blandt andet produktet Angel Dust, som indeholder det farlige kemiske stof 1,3-dimethylamylamin (DMAA), der kan give både hjertestop og hjerneblødninger, oplyser Fødevarestyrelsen.

Her er listen med de farlige kosttilskud: Oversigt over kosttilskud m​ed indhold af Ashwagandha solgt fra www.ironyou.dk Trec Nutrition – Asgwagandha 800 – 60 caps

Trec Nutrition – Ashwagandha Max – 60 caps

Solgar – Ashwagandha Root Extract – 60 vcaps

CNP – Ashwagandha – 60 caps

Zein Pharma – Ashwagandha extrakt – 120 caps

Yamamoto – Ashwagandha – 30 caps

Swanson – Ashwagandha Ultimate KSM-66 – 60 vcaps

Swanson – Ashwagandha Extract – 60 caps

Swanson – Tumeric, Ashwagandha & Ginseng Complex – 60 caps

Swanson – Adaptogenic Herbal Complex – 60 caps

Now – Ashwagandha Extract – 180 vcaps

Now – Ashwagandha Extract – 90 vcaps

Olimp – Ashwagandha 600 sport – 60 caps

Revive – Ashwagandha – 60 vcaps

SeekingHealth – Ashwagandha Extract – 60 vcaps

Jarrow Formulas – Ashwagandha – 120 vcaps

Health Tru Nutrition – Ashwagandha (KSM-66) – 90 vcaps

Essence – Ashwagandha – 90 tablets

Doctor's best – Ashwagandha with Sensoril – 60 vcaps

Applied Nutrition – Ashwagandha KSM-66 – 60 caps

AllNutrition – Ashwagandha + Guarana – 30 caps

AllNutrition – Ashwagandha Forte – 90 caps

Life Extension – Optimized Ashwagandha Extract – 60 vcaps

Osavi – Ashwagandha Extra – 60 vegan caps

Osavi – Ashwagandha Extra – 120 vegan caps

Vitality – Ashwagandha – 60 vcaps

BioTechUSA – Ashwagandha – 60 caps. Oversigt over kosttilskud med indhold af Tribul​us terrestris solgt fra www.ironyou.dk Trec – TriBulon – 60 caps

Trec – TriBulon – 120 caps

Trec – TriBulon Black – 60 caps

Trec – TriBulon Black – 120 caps

San – Tribuvar 1000 – 90 tabs

San – Tribuvar 1000 – 180 tabs

Olimp – Tribusteron 60 – 120 caps

Olimp – Tribusteron 90 – 120 caps

Swanson – Full Spectrum Tribulus Fruit – 90 caps

Swanson – Mega Tribulus Extract – 120 caps

Swanson – Tribulus Terrestris Extract – 60 caps

Universal Nutrition – Tribulus Pro – 110 caps

Holland & Barrett – Tribulus Terrestris Extract – 90 caps

Weider – Premium Tribulus – 90 caps

Now Sports – Tribulus 500 mg – 100 vcaps

Now Sports – Tribulus 1000 mg – 90 tabs

Now Sports – Tribulus 1000 mg – 180 vcaps

Now Sports – Tribulus Extreme – 90 vcaps

MuscleTech – Platinum Tribulus – 100 caps

Gat Sport – Tribulus – 90 vcaps

Nutrex – Tribulus Black 1300 – 120 caps

Gaspari Nutrition – Tribulus – 90 caps

Evolution Nutrition – 100 % Tribulus – 60 vcaps

Essence Nutritin – Tribulus Terrestris – 90 tablets

BioTechUSA – Tribulus Maximus – 90 tabs

Allnutrition – Tribulus – 100 caps. Oversigt over kosttilskud med indhold af Hu​​perzin A solgt fra www.ironyou.dk ​ Life Extension – Huperzine A, 200 mcg – 60 vcaps

Swanson – Maksimum-strength Huperzine A, 200 mch – 30 caps

Swanson – Huperzine A, 50 mcg – 60 caps. Kilde: Fødevarestyrelsen

Virksomheden har også solgt sundhedsskadelige kosttilskud med planteingrediensen Withania somnifera, der også går under navnet Ashwagandha. Ingrediensen kan skade skjoldbruskkirtlens funktion.

Derudover har Fødevarestyrelsen fundet et kosttilskud med planteingrediensen Tribulus terrestris, der angivelig kan give alvorlige skader på leveren.

Også ulovlige kosttilskud med ekstrakt af den sundhedsskadelige plante Yohimbe er markedsført på hjemmesiden.

Ironyou.dk var ellers tidligere blevet påbudt at tilbagekalde og destruere de farlige kosttilskud.

Virksomheden fik derfor en ny bøde på 20.000 kroner af Fødevarestyrelsen, der desuden beslaglagde det eksisterende lager i butikken med henblik på destruktion.

B.T. har været i telefonisk kontakt med Laurynas Matiukas, der ejer Ironyou.dk. Han vil kun besvare spørgsmål via mail.

Laurynas Matiukas afviser, at kosttilskuddene giver nogen af de sygdomme, som Fødevarestyrelsen nævner.

Samtidig påstår han, at ironyou.dk ikke har solgt nogen af de pågældende kosttilskud.

Han forklarer yderligere, at Ironyou.dk drives af webshoppen af MB Iron Nutrition – en udenlandsk virksomhed, der ifølge ham kun sælger EU-godkendte kosttilskud.

Men den oplysning bliver skudt ned af Fødevarestyrelsen, der fandt nogle af de farlige kosttilskud gemt i butikkens baglokale.

»Fødevarestyrelsen har dokumentation fra den litauiske fødevaremyndighed for, at MB Iron Nutrition, som ejer www.ironyou.dk, har samme indehaver som den fysiske butik i Kolding,« lyder det i en skriftlig kommentar.

Fødevarestyrelsen oplyser yderligere, at planteingrediensen Yohimbe i hele EU er ulovligt at tilsætte til kosttilskud.

Derudover har DTU Fødevareinstituttet risikovurderet 1,3-DMAA, Tribulus terrestris, Withania somnifera og Huperzin A, hvor der er sundhedsmæssige betænkeligheder ved indtag af kosttilskuddene, lyder det.