Det var nogle skønne aftener, de nåede at have med livemusik på Cafe Ægir.

Én gang om måneden, på torsdage fra kl. 20 til kl. 22, spillede det lille akustiske tomandsband, Thomas og Amalie, traditionelle, danske fællessange på baren på Nørrebro i København.

Cafe Ægirs bestyrer Pernille Sørensen husker den helt særlige stemning, der opstod, når unge og gamle bodegagæster sang med på Teddy Edelmans bodega-klassiker "Himmelhunden".

Men det er slut nu.

Københavns Kommune har forbudt Cafe Ægir at spille livemusik, fordi de har fået klager over støjen fra andre beboere i bygningen.

Det kan TV2 Lorry fortælle.

Det vækker vrede hos bestyreren på bodegaen, Pernille Sørensen. Hun ser klagerne og forbuddet mod livemusik som en del af en en bredere udvikling i byen, der besværer livet for bodegaer.

»Det er svært at have en bodega nu til dags. Det føles ikke, som om folk forstår, at når man flytter til Nørrebro, så bor man altså i byen og ikke på landet,« siger hun til B.T. og fortsætter:

»Det er, som om folk tænker, at det er fint og hipt at bo i en andelslejlighed på Nørrebro, men at de samtidig forventer nattero kl. 20 om aftenen,« siger Pernille Sørensen.

Hun fik beskeden fra Københavns Kommune, da hun stod og passede baren en rolig formiddag for nylig.

Manden fra kommunen trådte ind på baren og fortalte, at kommunen havde målt støjen i en lejlighed oven på værtshuset. Ifølge TV2 Lorry var støjen i lejligheden blevet målt til et lydniveau på 35 decibel. Det tilladte niveau er 30 decibel.

»Vi spurgte, om vi kunne gøre tiltag som at skrue ned. Der fik vi at vide, at det ville være dumt at prøve, for hvis han blev nødt til at komme igen, ville det koste,« siger Pernille Sørensen.

Det tolkede hun og hendes chef som om, at deres alkoholbeviling ville være i fare for at blive inddraget, hvis de kun skruede ned for livemusikken.

Det vil de ikke risikere, og derfor er det nu helt slut med livemusikken hver torsdag.

Livebandet Thomas og Amalie havde spillet musik én gang om måneden på Cafe Ægir. Lydniveauet var 5 decibel for højt. Foto: Privatfoto.

Pernille Sørensen nævner, at det kun er én gang om måneden i to timer, de har spillet livemusik.

»Det er så mærkeligt, at det lige pludseligt er for meget,« siger hun.

Hos Københavns Kommune er man skredet ind, fordi de har fået klager fra andre beboere i bygningen.

»Der er værtshuse, der har eksisteret i mange år uden at have fået klager, men så kan det være, at nogle nye tilflyttere synes, det er for højt, og så må værtshuset stoppe med at spille, hvis vi vurderer, det er for højt,« siger Max Møller, miljøinspektør i Teknik- og Miljøforvaltningen under afdelingen for støjgener, til TV 2 Lorry.

Nu er baren gået tilbage til kun at spille musik fra jukeboksen.

»Jeg synes, det er så ærgerligt, at vi har mistet den livemusik nu. Det var et super hyggeligt tiltag, som tog os tilbage til gamle dage og barndommen på kræmmermarkeder, hvor man sad og sang med på Himmelhunden,« siger Pernille Sørensen.