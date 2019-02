Bob Dylan skal 3. juli spille på Roskilde Festival. Festivalen har offentliggjort 32 nye navne til programmet.

Roskilde Festival har torsdag afsløret, at et af de helt store musiknavne gæster festivalen til sommer.

Der er tale om den 77-årige musiklegende Bob Dylan, som vil spille på festivalen onsdag den 3. juli. Det oplyser festivalen i en pressemeddelelse.

Festivalens programchef, Anders Wahrén, lægger da heller ikke skjul på sin begejstring for navnet.

- Bob Dylans kulturelle betydning kan jo nærmest ikke overdrives, uanset om vi fremhæver hans personlige, litterære eller politiske bevidsthed og engagement.

- Det er nu 13 år siden, at han sidst besøgte os, så for mange af vores unge deltagere vil det måske være første og eneste gang, at de har chancen for møde en kunstner med så afgørende betydning for musikhistorien, udtaler han i pressemeddelelsen.

Senest gæstede Bob Dylan festivalen i 2006, men har givet andre koncerter i Danmark siden.

I 2017 modtog Bob Dylan nobelprisen i litteratur, og han er ophavsmand til indflydelsesrige albums som "Highway 61 Revisited", "Blonde On Blonde", "Blood On the Tracks" og "Desir".

Bob Dylan er blevet offentliggjort sammen med 31 andre nye navne til festivalprogrammet.

Blandt andet afslører festivalen, at den spanske flamencopop-sanger Rosalía og Robert Plant skal optræde.

/ritzau/